Na Slovensku sa chystá výrazná rekonštrukcia ciest prvej triedy, avizuje minister Doležal

Slovenská správa ciest v súčasnosti finišuje verejné obstarávanie za 200 miliónov eur na rekonštrukciu ciest prvej triedy.

Ako uviedol na utorňajšej tlačovej besede minister dopravy Andrej Doležal, už počas tohtoročných letných mesiacov by mala správa ciest spustiť výraznú rekonštrukciu ciest prvých tried vo všetkých regiónoch. „Keď sa stretávam so županmi, s primátormi, prvá vec, ktorú vnímam, je infraštruktúra, cestná alebo železničná. Čo ich najviac trápi, sú cesty,“ povedal Doležal pri bilancovaní prvých sto dní vo funkcii.

„Preto sme iniciovali vznik pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá na ministerstve dopravy vznikom akéhosi dopravného fondu, ktorý by mal dlhodobo financovať strategické investície v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry,“ poznamenal Doležal s tým, že niečo podobné majú v Českej republike.

Prioritizácia cestnej infraštruktúry

Do budúcna sa chce minister zamerať na výstavbu nájomných bytov, na prevzatie mýtneho systému do rúk štátu a na dôsledné čerpanie eurofondov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje súťaž na nový systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, vrátane mýtneho systému.

„Nastavili sme nový mýtny systém tak, aby sme ho kúpili ako dielo a máme ambíciu si ho prevádzkovať sami,“ podotkol Doležal. S Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) podľa neho diskutujú o nastavení novej súťaže na mýtny systém.

Jednou z priorít ministra je aj prioritizácia cestnej infraštruktúry. Budovať ju nechce na základe politickej príslušnosti k regiónom, starostom a primátorom.

Zoznam investičných priorít

Spolu s ÚHP majú vo finále metodiku, pričom konkrétny zoznam investičných priorít zohľadňuje najmä dopravnú intenzitu, ale aj príslušnosť k medzinárodnému koridoru, pripravenosť stavby, ako aj istú spoločenskú, hospodárnu hodnotu, teda príspevok k regiónu a tiež stavebné kritériá.

„Mám ambíciu predložiť tento zoznam investičných priorít na vládu a chcem, aby bol záväzný aj pre budúcich ministrov dopravy a menil sa iba vo výnimočných prípadoch,“ priblížil Doležal.

Minister upozornil, že v prípade eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyňali projekty, ktoré nemali zmysel a neboli prioritou. „Inicioval som na železniciach, diaľniciach a cestách, aby pripravovali projekty do zásobníku, lebo do konca roka 2023 musíme vyčerpať eurofondy. Preto chcem maximálne akcelerovať projekty, ktoré sú aspoň v niektorom štádiu rozpracované,“ povedal Doležal.

Ak to podľa neho nepôjde na infraštruktúru, tak sa budú snažiť tieto peniaze preinvestovať na obnovu vozidlového parku, teda na vlaky, električky, trolejbusy.