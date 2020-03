Na staniciach technickej kontroly vodiči s úplatkom väčšinou neuspejú, existujú aj výnimky

Vodiči, ktorí by chceli obísť pravidlá pri emisnej a technickej kontrole automobilov, už vo veľkej väčšine týchto prevádzok neuspejú. Až 85 percent majiteľov vozidiel potvrdilo, že sa s korupčným správaním na slovenských staniciach technickej kontroly (STK) už nestretáva.

Korupcia úplne nezmizla

Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, úplne odstrániť korupciu z tohto biznisu sa však zatiaľ nepodarilo. S korupčným správaním zamestnancov staníc sa stretáva 14 % Slovákov, ktorí už absolvovali kontrolu.

Najčastejšie (vyše 17 % oslovených) sa s korupčným správaním zamestnancov stretávajú vodiči v Prešovskom a Trnavskom kraji, najmenej vnímajú korupciu v Nitrianskom (9,1 %) a Bratislavskom kraji (10,6 %).

„Proti korupcii na staniciach technickej kontroly pred dvomi rokmi začalo bojovať aj ministerstvo dopravy. Majitelia STK dostali povinnosť zaviesť protikorupčný systém,“ povedal generálny riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý s tým, že im to vyplynulo z novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Tie stanice, ktoré získali licenciu ešte pred novelou zákona liberalizujúceho trh s STK, a tých je väčšina, majú čas na získanie protikorupčného certifikátu do 21. mája 2021. Stanice, ktoré musia získať certifikát, sa naň podľa Tichého už pripravujú, alebo ho už majú.

Vyhľadávajú známosti

„Uplatňovanie protikorupčných pravidiel je hlavne na vedení konkrétnej stanice. Ak vedenie presadzuje protikorupčné prostredie, zamestnanci ho nasledujú a manažérsky systém funguje pri odstraňovaní korupcie. Navyše aktívne chráni majiteľov firmy pred problémami, ktoré z nej vyplývajú,“ uviedol Tichý

Niektorí vodiči podľa prieskumu vyhľadávajú také stanice technickej kontroly, kde majú známych. A to až v pätine prípadov vyberajú stanicu podľa toho, či tam niekoho poznajú. Viac sa na to spoliehajú ženy (22,6 %) ako muži (16,8 %).

Túto možnosť preferujú hlavne v Nitrianskom kraji (28,8 %), najmenej v Žilinskom (13,2 %) a Trnavskom kraji (13,5 %).

Časť vodičov priznala, že stanicu vyberajú tam, kde vedia, že cez kontrolu prejdú. V tomto prípade sa na to spoliehajú viac mladí do 33 rokov (5 % opýtaných) ako starší (od 1,5 do 2,5 %). V Prešovskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji takúto možnosť nespomenul nikto z opýtaných.

Otvoria prvú pobočku

TÜV SÜD Slovakia v súčasnosti rozbieha nábor pracovníkov do svojej prvej pobočky siete STK na Slovensku, ktorú otvorí v Malackách.

„Stanice technickej kontroly sú tradičným biznisom TÜV SÜD, kde vykonávame ročne 25 miliónov inšpekcií vozidiel. Expanzia je pre nás prirodzená a sme radi, že Slovensko bude môcť byť jednou z krajín, kde prinesieme dobre otestovaný model a medzinárodné skúsenosti,“ poznamenal Tichý.

Po viac ako 25 rokoch existencie spoločnosti na Slovensku podľa neho dobre poznajú lokálny trh a práve preto rozširujú svoje služby o STK. Spoločnosť plánuje postupne otvoriť na Slovensku 25 prevádzok technickej a emisnej kontroly a kontroly originality.

„Na staniciach technickej kontroly budeme mať zavedený okrem kvality aj protikorupčný systém podľa medzinárodnej normy ISO 37001. S korupciou však chceme bojovať aj vhodnou motiváciou nášho tímu,“ dodal Tichý.