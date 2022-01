Na tatranských železniciach jazdí tretia električkozubačka, pomenovali ju podľa vrchu Vysoká

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) nasadila na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) tretiu novú „električkozubačku“.

Nesie názov Vysoká podľa vrchu tvoriaceho neodmysliteľnú súčasť panorámy od Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách. Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval na sociálnej sieti.

Vlaky s hybridným pohonom

Ide o súčasť dodávky piatich ozubnicových elektrických jednotiek, teda ucelených vlakov, ktoré môžu s hybridným pohonom jazdiť po klasických tatranských železniciach aj ozubnicovej železnici, a jedného multifunkčného rušňa.

Kontrakt so švajčiarskym výrobcom Stadler dosiahol objem takmer 39 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Prvé dve „električkozubačky“, pomenované tiež po tatranských štítoch Stredohrot a Kostolík, nasadili železničiari na trate vlani v decembri. Ďalšie dve súpravy majú mená Bradavica a Ganek.

ZSSK musela so začiatkom postupného zaradenia vlakov do prevádzky počkať na ukončenie technicko-bezpečnostných skúšok a previerky kompatibility s infraštruktúrou.

Súpravy majú 91 miest na sedenie

Projekt je z najväčšej časti financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK.

Nové švajčiarske vlaky s maximálnou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu majú 91 miest na sedenie, dve miesta pre invalidné vozíky.

Na tatranských železniciach doplnia súčasných pätnásť elektrických jednotiek s rokom výroby 2000 až 2006, tie národný dopravca plánuje zmodernizovať spolu s doplnením klimatizácie.

Prvé modernizované vozidlá by sa na trate mali dostať koncom roku 2022, všetky by mali byť zmodernizované do novembra 2023.