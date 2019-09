Na trase Viedeň – Bratislava – Budapešť začala pravidelná lodná doprava pred 189 rokmi

Pravidelná lodná doprava na Dunaji začala pred 189 rokmi 14. septembra 1830. Parník plaviaci sa z Viedne zakotvil v bratislavskom prístavisku a potom pokračoval v plavbe až do Budapešti.

Bratislava sa stala súčasťou nového osobného dopravného spojenia medzi dôležitými centrami rakúsko-uhorskej monarchie.

Dekrét cisára Františka I.

Rozvoj dopravy na Dunaji v 19. storočí umožnil dekrét cisára Františka I. z roku 1817, ktorý udeľoval právo na prepravu paroloďou po riekach v monarchii, ak bol záujemca schopný predviesť loď s parným pohonom. Prvú úspešnú plavbu na dlhšiu vzdialenosť predviedol 2. septembra 1818 kolesový parník Carolina.

Do Bratislavy priplával z Viedne za tri hodiny, zakotvil oproti korunovačnému pahorku (dnešné Námestie Ľudovíta Štúra) a ďalší deň pokračoval v plavbe do Budapešti. Na opačnú plavbu proti prúdu do Viedne parník vyplával z Budapešti 16. septembra.

Podľa novín Pressburger Zeitung bola plavba Caroliny veľkou spoločenskou udalosťou. Udelením privilégií sa začala na Dunaji éra paroplavby.

Prvá dunajská paroplavebná spoločnosť

Osobnú lodnú dopravu medzi Viedňou a Budapešťou zabezpečovala Prvá dunajská paroplavebná spoločnosť (Erste Donau Dampfschiffahrtsgesellschaft – DDSG) založená v roku 1829.

Spoločnosť zriadila svoju agentúru aj v Bratislave. Po skúšobnej plavbe parníka Franz I., ktorý preplával Bratislavou 4. septembra, začali parou poháňané lode na tejto trase od 14. septembra 1830 premávať pravidelne. Plavba po prúde Dunaja trvala štrnásť a pol hodiny, zatiaľ čo proti prúdu parník túto trasu zdolával celé dva dni.

Až do vybudovania železničného spojenia medzi Viedňou a Bratislavou boli osobné lode najrýchlejším dopravným prostriedkom medzi týmito mestami.

Po rozpade monarchie a vzniku Československa sa do majetku Československej plavby dunajskej (ČSPD) dostali dve osobné lode. Parníky sa plavili na úseku Štúrovo – Komárno – Bratislava, neskôr slúžili ako výletné lode medzi Bratislavou a Viedňou so zastávkou v Devínskej Novej Vsi. Potopili ich v júni 1944, keď americké bombardéry zaútočili na rafinériu Apollo, Zimný prístav a dunajský most.

Posledný bratislavský parník sa po Dunaji plavil v roku 1972.