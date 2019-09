Na trati Žilina – Čadca pribudnú vlakové spoje, Jurinová chce zvýšiť počet vlakov aj do Svrčinovca

Posilnenie vlakovej dopravy na trati medzi Žilinou a Čadcou o nové ranné spoje ohlásila na piatkovom brífingu predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.

Ranné zmeny

Poteší to predovšetkým stovky ľudí, ktorí denne dochádzajú za prácou do Kysuckého Nového Mesta, keďže pri súčasnom vlakovom spojení nestíhali začiatok ranných zmien.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhovela požiadavke kraja a od decembra budú vlaky do Kysuckého Nového Mesta prichádzať v smere zo Žiliny aj z Čadce v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom rannej zmeny.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová si za miesto stretnutia s novinármi symbolicky zvolila priestor pri svetelnej križovatke v Radoli, kde sa pravidelne tvoria kolóny na ceste I/11. Podľa jej slov medzi Žilinou a Čadcou denne prejde 20-tisíc áut, z toho takmer 3-tisíc kamiónov.

Posilnenie verejnej dopravy

„Kým nebude postavená diaľnica D3, musíme posilňovať verejnú dopravu. Možnosti na to sú, veď popri ceste I/11 vedie železničná trať. Aj preto sme sa dlhodobo usilovali o zvýšenie počtu vlakov na Kysuciach. Som rada, že po niekoľkých mesiacoch nášho úsilia môžem povedať, že situácia sa aspoň čiastočne zlepší. Od decembra by mali začať premávať nové ranné spoje medzi Žilinou a Čadcou,“ uviedla na brífingu Jurinová.

Podľa nej by to mali oceniť predovšetkým tí ľudia, ktorí pri súčasnom vlakovom spojení nestíhali začiatok rannej zmeny. „Pevne veríme, že títo ľudia sa časom presadnú z áut do vlakov, ktoré im ponúknu dlho žiadanú službu,“ dodala predsedníčka žilinskej krajskej samosprávy.

Podľa dopravného experta hnutia OĽANO Jiřího Kubáčka, ktorý spolupracuje so žilinskou župou, by vlaky v takejto priemyselnej aglomerácii mali premávať každú štvrťhodinu.

„Keďže železničný potenciál je na tejto trase skutočne veľký, domnievame sa, že by tu železnica podľa bežných zvyklostí zo zahraničia mala premávať v špičkách každých pätnásť minút. Dnes tu premáva železnica v hodinovom takte, ale myslím si, že pridaním jedného páru vlakových spojov v ranných hodinách sme dosiahli veľký úspech,“ skonštatoval Jiří Kubáček.

Ďalšie vlakové spoje

Aktuálne prichádzajú vlaky zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta o 5:01 a 6:01. V novom cestovnom poriadku železníc, ktorý vstúpi do platnosti v decembri, bude zaradený aj vlak s príchodom o 5:33.

Podobne v smere z Čadce budú prichádzať vlaky nielen o 4:54 a 6:02, ale aj o 5:37. Podľa slov Jiřího Kubáčka pribudne aj jeden večerný vlak zo Žiliny do Čadce, čím sa skompletizuje večerný hodinový takt.

Erika Jurinová v závere brífingu avizovala pokračujúcu snahu o zavedenie ďalších vlakových spojov. „Naším cieľom je, aby v čase špičky jazdili vlaky po tejto trati každú polhodinu, čo budeme naďalej žiadať tak od ministra dopravy, ako aj od ŽSSK. Mrzí ma, že sa nateraz nepodarilo vyriešiť posilnenie železničnej dopravy na trati Čadca – Svrčinovec. V utorok na budúci týždeň nás čaká ešte jedno rokovanie so ŽSSK, a verím, že sa súčasný stav podarí zvrátiť,“ dodala Jurinová.