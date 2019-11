Na viacerých úsekoch železníc nahradia vlakovú dopravu autobusy, pripravte sa na výluky

Pre výlukové práce na železničných tratiach nahradia v budúcom týždni na viacerých traťových úsekoch vlakovú dopravu autobusy. Ako ďalej agentúru SITA informoval odbor komunikácie Železníc Slovenskej republiky, výluka sa bude týkať nasledujúcich úsekov.

V pondelok 11. novembra pôjde v čase od 8:10 do 13:00 o úsek Boleráz – Smolenice. Následne 12. až 14. novembra v čase od 7:30 do 14:35 bude pre železničnú dopravu uzavretý úsek Chrenovec – Prievidza.

V dňoch 12. až 15. novembra v čase od 8:15 do 13:25 bude výluka na úseku Smolenice – Dúbrava – Jablonica. V stredu 13. novembra pôjde o výluku v čase od 8:40 do 13:20 v úseku Kúty – Gbely a v čase od 9:10 do 12:45 o úsek Šurany – Bánov – Nové Zámky.

Železnice v tejto súvislosti prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.