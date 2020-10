Na viacerých úsekoch železničných tratí na Slovensku budú výluky, upozorňujú železničiari

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluky vlakov na viacerých železničných tratiach.

Na strednom Slovensku pôjde o sedem železničných úsekov Lučenec – Tomášovce (5. – 6. novembra od 8:10 do 11:50), Tomášovce – Podrečany (5. – 6. novembra od 8:30 do 11:30), Gašparovo – Brezno Halny (2. – 4. novembra a 6. novembra od 9:30 do 16:20), Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica (2. – 6. novembra od 8:00 do 18:00), Slovenská Ľupča – Banská Bystrica (7. novembra od 10:30 do 13:40), Breznička – Lučenec (2. – 4. novembra od 7:50 do 12:35) a Dobrá Niva – Sása-Pliešovce (3. – 5. novembra). V tlačovej správe o tom informovali ŽSR.

V Košickom kraji budú výluky na tratiach Trebišov – Úpor (5. a 6. novembra od 7:40 do 13:20) a Mníšek nad Hnilcom – Švedlár (3. novembra od 9:20 do 14:30).

Cestujúci v Prešovskom kraji sa na obmedzenia musia pripraviť na tratiach Dlhé nad Cirochou – Kamenica nad Cirochou (4. novembra od 8:15 do 12:40) a Stakčín – Snina (3. novembra od 7:50 do 12:50). Na trase Štrbské Pleso – Štrba sú výluky nepretržite už od 6. júla a potrvajú do januára 2021 do 18:00.

Obmedzenia v Trnavskom kraji budú na trati Senica – Šajdíkové Humence (6. novembra od 8:00 do 13:40), v Nitrianskom kraji na trase Alekšince – Rišňovce; Alekšince (4. novembra od 8:35 do 14:00) a Hul – Úľany nad Žitavou (5. – 6. novembra od 8:50 do 12:20) a v Trenčianskom kraji budú výluky v úseku Čachtice – Vaďovce (3. a 5. novembra od 7:40 do 12:40) a Handlová – Chrenovec (3. až 30. novembra nepretržite).