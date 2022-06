Na vlakovú dopravu chýbajú viac ako dve desiatky miliónov eur, podľa šéfa ZSSK ide o reálny problém

Hlavným problémom pri zabezpečení financovania železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme v tomto roku je chýbajúcich 24 miliónov eur. Táto suma je podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) Romana Koreňa za bežných okolností adekvátna, ale situácia sa zmenila.

„Momentálne sa nebavíme len o 24 miliónoch eur, ale ešte zhruba o 17,5 milióna eur za vyššie náklady na energie, či už trakčná elektrina a nafta. Zároveň máme výpadok tržieb, ktorý sme zatiaľ vyčíslili na 18 miliónov eur,“ povedal na sociálnej sieti šéf národného vlakového dopravcu s tým, že tieto dve položky majú zmluvne zabezpečené ako nedpredvídateľné náklady. „Tam nie sme v nijakom zásadnom strese. Reálnym kameňom úrazu je 24 miliónov eur,“ upozornil Koreň.

Tohtoročný grafikon vlakovej dopravy je nastavený na dopravné výkony štátnych vlakov vo verejnom záujme v objeme 354 miliónov eur, ZSSK má z tejto sumy zmluvne zabezpečených 330 miliónov eur.

Rušenie spojov a prepúšťanie

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) potvrdil, že pre nedostatočné financovanie vlakovej dopravy zo štátneho rozpočtu môže byť zrušená približne tretina spojov, generálny riaditeľ železničného dopravcu upozornil, že v takom prípade by museli prepustiť predbežne dvesto až päťsto zamestnancov.

V štandardnom prostredí, ak sa do železníc normálne investuje, by podľa Koreňa na prevádzku vlakovej dopravy stačilo aj 330 miliónov eur. „Žiaľ, nezmeníme tridsať rokov za nami, žijeme v nejakej realite, momentálne je to málo. Za normálnych okolností by bolo 330 miliónov pre túto firmu adekvátnych,“ uviedol Koreň.

ZSSK podľa neho už začala s ozdravovaním, pri správnom investovaní o tri či štyri roky môže byť uvedený objem financovania dostačujúci a nebude potrebné o tom vôbec hovoriť.

Problémom je infraštruktúra

Investície podľa šéfa ZSSK súvisia s 354 miliónmi eur. Tvrdí, že problémom je infraštruktúra, čo sa týka tratí a ich vplyvu na vozidlový park.

„Infraštruktúra v stave, v akom je, trvale poškodzuje naše vozidlá. Tým pádom aj náklady do údržby externej či internej sú vyššie,“ priblížil Koreň. „Len za minulý rok iba na hlavnom koridore sa nám stalo, že viac ako 50-krát sme strhli zberač. To je poškodenie a náklady sú od 10-tisíc do 50-tisíc eur za opravu zberača,“ podotkol.

V Rakúsku napríklad podpísali šesťročný kontrakt na investície len do infraštruktúry za 18 miliárd eur. V harmonograme projektov na obnovu železničnej infraštruktúry na Slovensku sa počíta s nákladmi päť miliárd eur na desať rokov, a to zo všetkých zdrojov, vrátane plánu obnovy, európskych fondov a štátneho rozpočtu.