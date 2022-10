Nabíjacie stanice každých 60 kilometrov a viac vodíkových staníc. Takto vidí budúcnosť europarlament

Nabíjacie stanice pre autá by mali byť v Európskej únii k dispozícii každých 60 kilometrov. Taký je aspoň zámer Európskeho parlamentu, ktorý tento týždeň prijal pozíciu k návrhu pravidiel únie.

Ich cieľom je podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie ekologických vozidiel. Nové pravidlá sú súčasťou balíka Fit for 55.

Štáty musia predložiť plán

„Poslanci súhlasili so stanovením minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty budú musieť do roku 2024 predložiť svoj plán, ako tieto ciele dosiahnuť,“ informuje Európsky parlament.

Podľa prijatého textu by do roku 2026 mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre automobily každých 60 kilometrov. Poslanci tiež navrhujú zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest únie.

Údaje na jednom mieste

Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché. Mali by uvádzať cenu za kWh alebo za kg a mali by byť cenovo dostupné a porovnateľné.

Poslanci takisto chcú, aby sa do roku 2027 zriadilo prístupové miesto EÚ pre údaje o alternatívnych palivách s cieľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách a cenách na rôznych staniciach v celej Európe.