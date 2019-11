Nadzvukový automobil Bloodhound chcel dosiahnuť rýchlosť 885 km/h, ale objavil sa problém

Britský nadzvukový automobil Bloodhound má problém s tepelným senzorom. Tím inžinierov narazil na chybu počas piatkového testovania v Hakskeenpan v Juhoafrickej republike, keď sa s autom pokúšali dosiahnuť rýchlosť 885 kilometrov za hodinu. Vodičovi Andymu Greenovi sa počas jazdy ukázalo varovanie, že by sa mohol motorový priestor Bloodhoundu prehriať, a tak bol nútený zastaviť skôr.

Káble citlivé na teplo

Za jazdy pritom dosiahol najvyššiu rýchlosť 774 kilometrov, čo je zhruba o 30 kilometrov menej, ako dosiahol v stredu.

Počas testu sa tiež vypol systém káblov citlivých na teplo, ktorý má upozorniť, keď auto začne horieť. Stalo sa tak však až na konci testu, uvádza spravodajský portál BBC.

Podľa Stuarta Edmondsona, ktorý je vedúcim inžinierskych operácií projektu Bloodhound, by problém mohol byť v chybnej kontrolke, ktorá sa mohla rozsvietiť bez pádneho dôvodu. Aj napriek tomu však takéto senzory nemožno ignorovať a tím tak musí preskúmať „všetko, čo súvisí so systémom signalizácie“.

Musia vytiahnuť aj motor

To si vyžaduje aj vytiahnutie prúdového motora Eurofighter-Typhoon. Ak by sa tímu podarilo identifikovať príčinu problému a opraviť ho včas, je možné, že by sa Bloodhound mohol vrátiť na 16-kilometrovú dráhu už v pondelok ráno.

Cieľom projektu Bloodhound je prekonať súčasný rýchlostný rekord 1227,929 kilometra za hodinu, ktorý vytvoril ešte v roku 1997 automobil Thrust SSC. Riadil ho vtedy Andy Green, ktorý sedí za volantom aj v Bloodhounde.

Ten by mal na budúci rok dostať raketový motor a vďaka nemu sa postarať o nový rekord. Celý projekt môže pokračovať vďaka britskému podnikateľovi Ianovi Warhurstovi, ktorý ho zachránil pred finančným kolapsom.