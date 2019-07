Najčastejšie potraviny, ktoré skončia na letisku v koši: bryndza, treska, paštéty…

Slováci, ktorí cestujú lietadlom do svojej destinácie, si často krát pribalia do svojej príručnej batožiny aj to, čo prevážať nemôžu. Najčastejšie tak o tieto veci pri bezpečnostnej kontrole prídu. O najčastejších chybách cestujúcich informovalo Letisko Milana Rastislava Štefánika.

Najčastejšie z nevedomosti si do svojej príručnej batožiny pribalíme aj to, čo sa prepravovať na palube lietadla nemôže. Zväčša na to prídeme keď už je neskoro, teda pri bezpečnostnej kontrole, kedy sa takýchto zakázaných vecí musíme vzdať a hodiť do koša.

V tom lepšom prípade je ešte šanca, že tieto veci buď odovzdáme osobe, ktorá nás prišla odprevadiť alebo ich môžeme nechať prepraviť v batožinovom priestore.

Pri bezpečnostnej kontrole na letisku sa cestujúci musia vzdať najčastejšie napríklad napodobenín zbraní ako sú hračkárske zbrane, náboje, valašky, peňaženky v tvare granátu alebo opaskov, ktorých kovová časť je v tvare granátu, skladacích nožov v tvare kreditnej karty a podobne. Odoberané sú aj rôzne erotické pomôcky, napríklad putá, obušky. Informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Treska, bryndza, paštéty

Medzi najčastejšie potraviny nachádzajúce sa v príručnej batožine Slovákov, ktoré boli vyradené a skončili v smetnom koši patrí bryndza, treska, paštéty. Tie možno prepravovať v príručnej batožine len do objemu 100 ml alebo 100 gramov. Vo väčšom množstve je potrebné umiestniť potraviny takejto látkovej povahy do podanej batožiny.

Cestujúci nesmú na palube lietadla prepravovať v príručnej batožine ostré predmety, zbrane a ich napodobeniny, zápalné a horľavé látky, tupé predmety či tekutiny v objeme nad 100 ml. Tieto predmety sú zakázané a pri kontrole odobraté automaticky.

Ak nechcete prísť o veci, máte dve možnosti

Ak sa svojich vecí nechcete vzdať, pracovníci bezpečnostnej kontroly vám ponúknu možnosť vrátiť sa na check-in a dodatočne si podať batožinu. Ďalšou alternatívou je odovzdať tieto predmety osobe, ktorá vás odprevádza alebo ak parkujete na letisku, umožnia vám odniesť si veci tam.

V prípade, že nevyužijete ani jednu z vyššie uvádzaných ponúkaných možností, musíte sa svojich vecí dobrovoľne vzdať. Všetky takéto predmety sú následne umiestnené do zapečatenej nádoby s jediným úzkym otvorom, ktorá je po naplnení zlikvidovaná.

Daný predmet si už tak cestujúci nemôže vyzdvihnúť. Tekutiny, pasty, gély, ktorých sa cestujúci dobrovoľne vzdajú, sú tiež umiestnené do kontajnerovej nádoby a následne zlikvidované.