Najväčší autodopravcovia sú stále bez šéfa. V zvolení Piešťanského bránia stanovy združenia

Najväčšia organizácia autodopravcov na Slovensku Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia nemá už takmer polroka prezidenta. V zvolení nového šéfa bránia aj vlastné stanovy organizácie. Zamotaná situácia by sa mala vyjasniť na jeseň tohto roka.

Keď sa funkcie na čele ČESMAD-u k začiatku apríla tohto roka, teda na začiatku koronakrízy, nečakane vzdal jeho dlhoročný, trojnásobný prezident Pavol Jančovič, očakávalo sa, že ho na tomto poste nahradí jeho zástupca, prvý viceprezident Pavol Piešťanský.

Združenie zastupuje prvý viceprezident

Piešťanský síce odvtedy organizáciu cestných dopravcov reprezentuje, no jeho zvolenie za prezidenta zatiaľ neumožnili, paradoxne, vlastné stanovy organizácie. V štrnásťčlennom prezídiu organizácie je na základe postu predsedu výboru stredoslovenského regiónu, čo podľa súčasných stanov nie je zlúčiteľné s funkciou prezidenta združenia.

„Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia reprezentuje prvý viceprezident Pavol Piešťanský. Vedenie združenia prevzal štandardne v zmysle stanov po tom, ako sa Pavol Jančovič vzdal v apríli tohto roku funkcie prezidenta,“ uviedol pre portál NasaDoprava hovorca a špecialista externej komunikácie ČESMAD-u Roman Kment.

Stanovy združenia podľa neho upravujú, že v prípade neprítomnosti prezidenta alebo v prípade, že sa post prezidenta uvoľní, vykonáva túto funkciu v plnom rozsahu prvý viceprezident. A to až do prípadného zvolenia nového prezidenta.

Chcú zmeny podmienok v cestnej doprave

Absenciu šéfa ČESMAD nepovažuje za zásadný problém v zastupovaní svojich záujmov pri presadzovaní zmien podmienok v odvetví cestnej dopravy. Personálna situácia vo vedení je podľa združenia napriek neobsadeniu postu prezidenta stabilná a strategicky perspektívna.

„Svedčia o tom prebiehajúce rokovania na najvyššej úrovni v rámci viacerých ministerstiev, korektné nastavené vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi štátnej exekutívy i priority združenia,“ poznamenal Kment.

Ako ďalej podotkol, združenie sa za posledné mesiace intenzívne venuje legislatívnym otázkam a podpore podnikateľského prostredia v sektore cestnej dopravy. „Osobitne za kľúčové považujeme systémové zmeny v oblasti dane z motorových vozidiel, cestovných náhrad, zliav zo sadzieb mýta, vymedzených spoplatnených úsekov ciest a ďalšie,“ dodal hovorca.

Post predbežne prijal, čaká sa na zmenu stanov

Webnoviny.sk oslovili aj doterajšieho prezidenta ČESMAD-u Pavla Jančoviča, ktorý naďalej pôsobí ako člen jeho prezídia. V oblasti dopravy a logistiky má vyše tridsaťročné skúsenosti a to, že ho za šéfa združenia v minulosti zvolili trikrát, je v jeho histórii ojedinelé.

„Bolo to zvláštne obdobie, kedy sa ľudia počas koronakrízy nemohli stretávať. My sme sa stretávali v užšom kolektíve, chvíľu trvalo, kým sme si to ujasnili,“ povedal nám Jančovič s odstupom času k svojmu odstúpenia z čela ČESMAD-u.

Hľadali podľa neho riešenie a z možností, ktoré sa v danej situácii ponúkali, sa nakoniec vykryštalizoval v podstate zastupujúci prezident. Podotkol, že prvý viceprezident by pravdepodobne hlasovaním prešiel.

Členovia prezídia predbežne súhlasili, že by prezidentom mohol byť práve Pavol Piešťanský ako prvý viceprezident, pričom ten funkciu na čele organizácie predbežne prijal. „Avšak vzhľadom na to, že v združení pôsobí ako predseda stredoslovenského regiónu, je z pohľadu stanov automaticky členom prezídia. Podľa stanov nie je možné, aby sa táto pozícia prelínala s funkciou prezidenta,“ priblížil Jančovič.

Dodal, že sa čaká na zmenu stanov, aby mohol byť Piešťanský zvolený za prezidenta združenia. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať predbežne na jeseň tohto roka.