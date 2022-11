Náklady na realizáciu 9 úsekov R4 od hraníc s Poľskom po Kapušany môžu byť 1,7 miliardy eur

Celkové odhadované investičné náklady na realizáciu deviatich úsekov rýchlostnej cesty R4 v plnom profile od štátnej hranice Slovenska a Poľska po Kapušany pri Prešove dosahujú objem približne 1,7 mld. eur.

Táto suma zahŕňa náklady na stavebné práce aj projektovú dokumentáciu a majetkovoprávne usporiadanie. Súčasný polovičný obchvat Svidníka by dobudovali do plného profilu.

Vyplýva to z návrhu Ministerstva dopravy a výstavby SR na zabezpečenie prípravy R4 v uvedenej trase a zefektívnenie prípravy diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý už schválila vláda.

Trvanie výstavby

Podľa predbežných odhadov a za predpokladu vhodnosti a výhodnosti použitia modelu verejno-súkromného partnerstva (PPP) by sa príprava súťažiteľného projektu výstavby R4 touto formou mohla začať najskôr v druhej polovici roka 2024. Ministerstvo dopravy by mohlo obstarať koncesionára najskôr v treťom štvrťroku 2026.

„Predpokladáme, že koncesionár by projektovanie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane získania stavebného povolenia, zabezpečoval vo svojej réžii, pričom v takomto prípade je predpokladaný termín začatia výstavby v treťom až štvrtom kvartáli 2027,“ uviedol rezort dopravy. Výstavba by mala trvať štyri až päť rokov a celý koridor R4 od hranice s Poľskom po Kapušany by tak mohol byť v prevádzke v roku 2032.

Tradičný model

Pri použití tradičného modelu verejného obstarávania bez PPP by príprava a výstavba R4 trvali o niekoľko rokov dlhšie. Základný scenár (I. variant) počíta s tým, že len príprava po podpis zmluvy so zhotoviteľom by trvala 3 072 dní, teda takmer 8,5 roka.

Ak by v príprave neboli revízne postupy a boli dodržané všetky zákonné lehoty zo strany príslušných inštitúcií, NDS by mohla podpísať zmluvu so zhotoviteľom najskôr v polovici roka 2031.

Optimálny scenár

Reálny scenár (II. variant) predpokladá, že príprava sa predĺži na 4 427 dní, čiže 12 rokov. V prípade neschválenia navrhovaných legislatívnych zmien a ak bude naďalej potrebné predkladať podklady na ekonomické hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze v každej fáze prípravy projektu a budú revízne postupy, zmluvu bude možné podpísať v druhom polroku 2036.

Optimálny scenár (III. variant) ráta s možnosťou uzavretia zmluvy so zhotoviteľom v prvom polroku 2030. Príprava by mala trvať 2 497 dní, zhruba 7 rokov, v prípade prijatia navrhovaných zmien a ak by neboli využité revízne postupy. Odhadovaná časová úspora pri optimálnom scenári je asi 18 mesiacov.