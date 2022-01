Náklady na trasu R4 od Prešova k hranici s Poľskom formou projektu PPP môžu dosiahnuť miliardu eur

Plánovaná trasa rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom by sa mohla stavať a financovať formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP), pričom náklady by mohli dosiahnuť približne miliardu eur.

Vzhľadom na obmedzené možnosti zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu využitie PPP, ale aj požičanie si peňazí považuje minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) za jednu z možností ako urýchliť výstavbu.

Podľa jeho odhadu by úseky R4 k hranici s Poľskom, ktoré sa majú stáť súčasťou medzinárodného prepojenia Via Carpatia, mohli byť hotové najskôr v roku 2031.

Limitujúca výška dlhu

Výstavba cez PPP sa podľa ministra v dlhodobom horizonte môže javiť ako nákladovo efektívnejšia ako nemať soci-ekonomické benefity včas. „Čakať na to, kým na to budeme mať, tiež má svoje náklady, ktoré vplývajú na rozvoj, alebo nerozvoj toho-ktorého regiónu,“ povedal Doležal na sociálnej sieti s tým, že ide o makroekonomické finančné prepočty.

„Čo nás limituje, je výška dlhu, či sa to započítava, nezapočítava. A to je čaro PPP, že to za istých okolností nemusí byť započítané do dlhu, ale to je o miere rizika, ktorú so sebou nesie PPP partner,“ poznamenal. Všetko sa podľa rezortného šéfa týmto spôsobom nedá financovať, lebo to má vplyv na schopnosť splácať výstavbu diaľnic alebo ciest.

Kľúčové diaľničné úseky

Ďalšie dva kľúčové pripravované diaľničné úseky na severe Slovenska by mali byť financované z domácich, resp. európskych zdrojov. Výstavba úseku Turany – Hubová, posledného nevysúťaženého a nerozostavaného úseku na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Košicami, by mali dosiahnuť tiež zhruba miliardu eur.

Pôvodne sa uvažovalo s financovaním výstavby tohto úseku tiež cez PPP, no podľa ministra dopravy sa s najväčšou pravdepodobnosťou využijú prostriedky štátneho rozpočtu.

Z európskych zdrojov

Nové úseky D3 na Kysuciach majú byť podľa ministra dopravy financované z európskych zdrojov približne za osemsto miliónov eur.

„Nemám informácie o tom, že by sa na D3 nestihli vyčerpať eurofondy do konca roka 2028. Práve naopak, D3 je naplánovaná tak, že prakticky celý Kohézny fond zhltne iba D3. Nemáme tam žiadne prostriedky navyše a nemám indície, že by sa nestihlo vyčerpať,“ odvetil Doležal na jednu z otázok.

Prostriedky v novom Operačnom programe Slovensko na roky 2021 až 2027 bude možné využiť pravdepodobne do roku 2030.