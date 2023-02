Námorná doprava sa podieľa na svetových emisiách asi tromi percentami, hľadajú sa riešenia

Na rozdiel od odvetví akými sú poľnohospodárstvo alebo energetika, je doprava sektorom, dokonca jediným, ktorý produkuje vyššie emisie skleníkových plynov (GHG) v súčasnosti ako v roku 1990. Obzvlášť ťažkým orieškom je námorná doprava, ktorá sa podieľa na svetových emisiách skleníkových plynov približne troma percentami.

Cieľom Európskej zelenej dohody je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, pričom Medzinárodná námorná organizácia (IMO) si kladie za cieľ znížiť emisie z lodnej dopravy o najmenej polovicu. Kľúčovou technológiou na zníženie emisií z lodnej dopravy by sa mala stať elektrifikácia, no technológia batérií pre lode ešte nie je zďaleka taká vyspelá, aby to umožnila.

Ďalším problém sú náklady. „Batérie sú ešte pridrahá na to, aby bola možná plno elektrická doprava v širokom rozsahu,“ povedal Jeroen Stuyts z výskumného ústavu Flanders Make v Belgicku. Podľa Stuytsa sú niektoré typy plavidiel vhodnejšie pre presedlanie na elektrickú energiu z batérií. Patria medzi ne trajekty, ktoré premávajú na vopred určených trasách a tiež menšie kontajnerové lode, ktoré sa plavia po pevne stanovených trasách.

Znižovanie nákladov

Na druhej strane stoja plavidlá, kde elektrifikáca bude oveľa náročnejšia. Ide najmä o zaoceánske kontajnerové nákladné lode, ktorých prevádzku charakterizujú premenlivé podmienky.

„Potrebujete obrovskú batériu, aby ste prekonali všetku tú neistotu,“ vysvetľuje Stuyts. Dodáva, že lode poháňané batériami sú nákladným riešením predovšetkým preto, že doteraz vyvinuté batérie pre námorný priemysel sú robené na mieru pre konkrétny dizajn lode. Vďaka tomu sú jedinečné, a teda aj drahé.