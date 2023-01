Národná diaľničná spoločnosť po deviatich mesiacoch spustila nový tender na poskytovanie mýtnych služieb

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) vyhlásila novú verejnú súťaž na poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením výberu mýta. Urobila tak deväť mesiacov po zrušení pôvodnej súťaže.

Odhadovaná hodnota zákazky plánovanej na takmer jedenásť rokov, vrátane opcie na päť rokov, je zhruba 50 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Lehota je do konca februára

Ako vyplýva z oznámenia zverejneného v pondelok vo Vestníku verejného obstarávania, súťažné podklady zahŕňajú prípravu, skúšobnú prevádzku a poskytovanie mýtnych služieb, napríklad platobnej infraštruktúry, logistiky či prevádzky palubných jednotiek na výpočet mýta.

Diaľničiari určili lehotu na predkladanie a otváranie ponúk do 28. februára s tým, že musia platiť minimálne rok, teda do 28. februára 2024. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena služieb.

„Doba realizácie zákazky je rozdelená do dvoch fáz,“ informuje NDS. Príprava zákazky, ktorej plnenie sa bude realizovať od prvého dňa mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, má trvať deväť mesiacov.

Prevádzka začne po ukončení prípravy, bude trvať 60 mesiacov, teda päť rokov, prípadne pri uplatnení opcie až desať rokov.

Polmiliónová zábezpeka

Tender na mýtne služby nadväzuje na viac ako dva roky trvajúcu súťaž na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

Zmluvu s budúcim poskytovateľom mýtnych služieb bude možné predĺžiť najmenej o mesiac a najviac o päť rokov, ak NDS najneskôr mesiac pred uplynutím základnej doby plnenia zmluvy oznámi poskytovateľovi, že trvá na pokračovaní poskytovania služieb.

Na zabezpečenie ponuky bude potrebné zložiť zábezpeku vo výške 500-tisíc eur. Poskytovateľ mýtnych služieb bude musieť uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou pri výkone podnikateľskej činnosti na celkovú minimálnu sumu poistného krytia najmenej 30 miliónov eur, pričom spoluúčasť poskytovateľa nesmie presiahnuť 5 %.

Tender zrušili vlani v apríli

Predchádzajúci tender na poskytovanie mýtnych služieb diaľničiari vyhlásili koncom marca 2021 a zrušili vlani v apríli. Odhadovaná hodnota zákazky na vyše jedenásť rokov vrátane opcie na päť rokov bola cez 196 miliónov eur bez DPH.

Prípravu zákazky vtedy predpokladali od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30. septembra 2022, prevádzku od októbra 2022 do konca roka 2027 a pri uplatnení opcie najviac do 31. decembra 2032.

Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí o námietkach v januári 2022 nariadil NDS odstrániť protiprávny stav v súťaži a tá dospela k záveru, že pôvodná predpokladaná hodnota zákazky vôbec nepočítala a nezohľadňovala cenu zodpovedajúcu primeranej odmene za palubné jednotky na skladoch.

Na základe rozhodnutia úradu by to znamenalo zohľadniť ju vo zvýšenej predpokladanej cene. Pre opakované revízne postupy v tendri podľa diaľničiarov nastali skutočnosti, ktoré urýchlili postup zavedenia Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), a pre zmenu podmienok sa rozhodli súťaž zrušiť s tým, že novú vyhlásia do šiestich mesiacov.