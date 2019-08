Národná diaľničná spoločnosť vyhlási tender na druhú etapu obchvatu Prešova na R4 v 1. polroku 2020

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) potvrdila, že súťaž na zhotoviteľa druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 predpokladá vyhlásiť v prvej polovici roka 2020. V prospech plného profilu aj pre druhú časť prešovského obchvatu na R4 podľa diaľničiarov rozhodli hlavne výsledky ekonomickej analýzy stavby (CBA).

„Z pohľadu analýzy a stavu pripravenosti je to najvýhodnejší variant,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. „Stavba má právoplatné územné rozhodnutie, je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a predpoklad ukončenia majetkového vysporiadania je do októbra tohto roka,“ poznamenala Michalová. Dokončenie druhej etapy obchvatu Prešova na R4 je plánované v roku 2024.

Druhá časť obchvatu bude v plnom profile

Odhadované náklady na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova v dĺžke 10,2 kilometra v plnom profile a bez privádzača Grófske dosahujú 263,75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Financovanie výstavby bude zo štátneho rozpočtu. Súčasťou tohto úseku bude aj tunel Okruhliak v dĺžke 1,8 kilometra. Návrh ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby aj druhá časť prešovského obchvatu na R4 bola v plnom profile, schválila vláda tento týždeň na výjazdovom rokovaní.

Tento úsek prešiel náročným posudzovaním aj na Útvare hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR. „Výsledky analýzy jednoznačne potvrdili prínos realizácie stavby v plnom profile. Ak by vláda nerozhodla o výstavbe v plnom profile, ktorý je už prakticky pripravený, celá súťaž by sa zdržala o niekoľko rokov, keďže by bolo potrebné znova získať príslušné povolenia,“ informovala v stredu hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

„Až výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova definitívne vyrieši problém s tranzitnou dopravou v meste, na ktorého cestách je v niektorých úsekoch až 35-tisíc áut denne. Problémom je hlavne ťažká tranzitná doprava z Poľska smerom na Maďarsko, ktorá prechádza priamo samotným mestom,“ dodala Ducká.

Váhostav by mal prvú etapu dokončiť do jari 2023

Prvá etapa severného obchvatu Prešova na R4 v dĺžke 4,3 kilometra je vo výstavbe od konca júla. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu 142,9 mil. eur bez DPH je združenie spoločností Váhostav – SK, a. s., Bratislava a TuCon, a. s., Žilina. Časť R4 sa zaviazali dokončiť za tri a trištvrte roka, do jari 2023. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Pôvodná predpokladaná cena výstavby bola skoro 170 mil. eur bez DPH.

Súčasťou prvej etapy obchvatu Prešova na R4 budú 1 155 metrov dlhý dvojrúrový tunel Bikoš, tri mosty v celkovej dĺžke 885 metrov a 700 metrov dlhá protihluková stena. Výstavba zahŕňa aj preložku cesty prvej triedy I/68 v dĺžke takmer dva kilometre.

V pláne je aj výstavba ďalších úsekov R4

NDS plánuje postupné začatie výstavby ďalších úsekov R4 od Prešova k hranici s Poľskom v ideálnom prípade v rokoch 2022 až 2026.

„Spustenie výstavby závisí od zabezpečenia finančného krytia či už zo zdrojov štátneho rozpočtu, resp. zo zdrojov Európskej únie. Predpokladané náklady na vybudovanie jednotlivých úsekov od Kapušian po poľskú hranicu sú takmer 800 mil. eur,“ priblížila Michalová.

Výstavba úsekov R4 je podľa NDS nevyhnutná. Na jestvujúcej ceste prvej triedy I/21 sa neustále zvyšuje intenzita dopravy, pričom nákladná kamiónová doprava má vysoký podiel. „Cesta I/21 má na väčšine úseku nevyhovujúce šírkové, smerové a výškové parametre a súčasne prechádza viacerými intravilánmi obcí a miest,“ upozornila Michalová.

„Zároveň je potrebné podotknúť, že Poľsko a Maďarsko sú na svojom území smerom k Slovenskej republike v pokročilom štádiu prípravy a výstavby medzinárodného ťahu, ktorého je R4 súčasťou. Ide o medzinárodný koridor s názvom Via Carpathia,“ dodala Michalová.