Národná diaľničná spoločnosť zrušila tender na mýtne služby, nový chce vypísať už budúci mesiac

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) po roku od vyhlásenia zrušila tender na poskytovanie mýtnych služieb v súvislosti s prípravou nového elektronického národného mýtneho systému na Slovensku.

Zdôvodnila to zmenou podmienok na trhu, ako aj vyhodnotením námietok Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) proti podmienkam v súťaži.

Bude stačiť menej palubných jednotiek

„V najkratšej možnej lehote, predpokladáme v najbližšom mesiaci, ak všetko opäť bude dodržané, opätovne vyhlásime tento tender,“ informoval v stredu podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco.

Predpokladaná cena mýtnych služieb pre nový elektronický mýtny systém bola pôvodne vyše 196 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Následne sa zvýšila na 290 mil. eur, v novej súťaži sa zníži do 50 mil. eur bez dane.

Dôvodom je, že namiesto pol milióna palubných jednotiek na výpočet mýta bude stačiť približne stotisíc. Ukončenie opakovanej súťaže diaľničiari odhadujú v októbri.

„Zrevidovaná súťaž na druhý celok mýtneho systému je následkom toho, že vďaka Európskej službe elektronického mýta (EETS) nebudeme potrebovať toľko jednotiek OBU, ako sa pôvodne predpokladalo. Do systému sa totiž bude môcť zapojiť akýkoľvek súkromný poskytovateľ služby, ktorý prejde registračným procesom. NDS už spustila oficiálne rokovania s tromi potenciálnymi prevádzkovateľmi,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Podpísali dodatok so SkyToll

Diaľničiari začiatkom týždňa podpísali dodatok k zmluve so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému, spoločnosťou SkyToll o odkupe modulov za 6 mil. eur.

Po skončení zmluvy s terajším poskytovateľom koncom tohto roka zostanú moduly vo vlastníctve štátu a budú základným kameňom budúceho mýta.

Od začiatku budúceho roka budú mýto vyberať súkromní provideri v EETS, s ktorými NDS aktuálne rokuje, a po vysúťažení aj národný poskytovateľ.

Tender na kontrolný systém plánuje NDS vypísať na jeseň tohto roka. Dopravcovia by podľa nej mali mať na výber minimálne troch alebo štyroch poskytovateľov, od ktorých si môžu vziať OBU jednotky.

Prepravcom to prinesie benefity

„Prepravcom to prinesie iba benefity, žiadne zvýšené náklady. Do systému sa bude môcť zapojiť omnoho viac poskytovateľov. V Európe ich je zatiaľ etablovaných 15,“ priblížila Žgravčáková.

NDS aktuálne rokuje so spoločnosťami Eurovag a Toll 4 Europe DKV, ich provízia bude v jednotkách percent.

„Národného prevádzkovateľa potrebujeme, napríklad pre zabezpečenie predajných miest v ekonomicky nezaujímavých úsekoch. Ak by národný systém neexistoval, mohlo by to tiež spôsobiť, že konkurenční provideri by tlačili ceny umelo nahor,“ dodala hovorkyňa NDS.