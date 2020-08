Národná diaľničná spoločnosť zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti pre nový mýtny systém

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v rámci prípravy projektu elektronického výberu mýta zverejnila na svojom webe štúdiu uskutočniteľnosti aj s prílohami. „Štúdia identifikuje hlavné problémy existujúceho zabezpečenia výberu mýta a odporúča možnosti odstránenia príčin uvedených problémov,“ informovala v pondelok hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Zmluva sa skončí

Diaľničná spoločnosť pripravuje projekt elektronického výberu mýta na roky 2023 až 2027 s možnosťou jeho voliteľného predĺženia o ďalších päť rokov až do roku 2032.

„Na konci roka 2022 sa skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta a je nevyhnutné zabezpečiť výber mýta v nasledujúcom období,“ uviedla Žgravčáková.

Cieľom projektu je podľa NDS zabezpečiť kontinuitu elektronického výberu mýta formou výkonového spoplatnenia všeobecného užívania cestnej infraštruktúry vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony ako podstatnej zložky výnosov spoločnosti na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

Lacnejší a výhodnejší

Štát chce kúpiť hlavnú časť nového mýtneho systému ako dielo a aj ho prevádzkovať. V porovnaní so súčasným elektronickým výberom mýta by mal byť lacnejší a výhodnejší. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) 3. augusta informoval, že výnosy terajšieho mýtneho systému za desať rokov od roku 2010 dosiahli 2 mld. eur, ale náklady zhruba 1 mld. eur.

V novom mýtnom systéme by mali výnosy za desať rokov predstavovať predbežne 2,5 mld. eur a náklady maximálne 350 mil. eur. Náklady štátu na mýto by sa mali znížiť zo súčasných 45 až 50 % na 20 až 25 %.

Súťaž na hlavnú časť mýtneho systému by sa mala začať na jeseň tohto roka a mal by byť kompatibilný s plánovaným európskym mýtnym systémom.

Nový mýtny systém zrejme nestihnú vysúťažiť

Vybrať dodávateľa nového mýtneho systému a zabezpečiť jeho sprevádzkovanie od začiatku roka 2023 sa podľa rezortného šéfa pravdepodobne nepodarí stihnúť. Doležal predpokladá, že by to malo byť možné najskôr na jeseň 2023 alebo na jar 2024.

Dohoda so spoločnosťou SkyToll o predĺžení prevádzky mýta po uplynutí terajšej zmluvy koncom roku 2022 je podľa ministra dopravy jednou z alternatív, ale musí ísť o výrazne nižšiu cenu za veľmi krátke, flexibilné obdobie.

„Pravdepodobne nestihneme vysúťažiť nový mýtny systém tak, aby nadväzoval na ukončenie pôvodného systému. Budeme musieť pracovať s alternatívou, že nebudeme mať žiadny mýtny systém, ale to nie je naším cieľom. Alternatíva dva je dohodnúť sa so SkyToll-om za jasných a transparentných podmienok. Treťou možnosťou, ktorú reálne pripúšťam, je na nevyhnutnú dobu nasadiť e-známkový systém z osobnej prepravy na nákladnú,“ očakáva Doležal. Možnosť predĺžiť zmluvu so SkyToll-om o päť rokov nepovažuje za reálnu, keďže by nebola výhodná pre štát.