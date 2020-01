Návrh UNAS na vyššie zľavy z mýta je v rozpore s európskou smernicou, vyhlásilo ministerstvo

Návrh Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na zvýšenie zliav z mýta je v rozpore s európskou legislatívou. Tvrdí to Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) s tým, že v prípade prijatia návrhu uvedenej organizácie autodopravcov by porušenie smernice mohlo viesť k infringementu, teda konaniu o porušení povinnosti, zo strany Európskej komisie. Vyplýva to z informácie rezortu dopravy k návrhu UNAS k poskytovaniu zliav z výberu mýta, ktoré vláda vzala v stredu na vedomie.

Poplatky za infraštruktúru

UNAS žiada zvýšenie zliav z mýta pre vozidlá do a nad 12 ton v závislosti od počtu najazdených kilometrov zo súčasných 3 % až 11 % na 18 % až 27 %.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami umožňuje členským štátom zaviesť zľavy z poplatku za infraštruktúru, ak nepresiahnu 13 % poplatku, ktorý platia rovnocenné vozidlá bez nároku na zľavu alebo zníženie poplatku.

Súčasťou materiálu je prepočet odhadov dopadu návrhu UNAS na základe analýzy Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) v dvoch variantoch. V prípade navýšenia zliav a pridania nových limitov nájazdov podľa požiadavky UNAS (zľavy až od dosiahnutého limitu 5-tisíc kilometrov pri vozidlách do 12 ton, resp. 10-tisíc kilometrov pri vozidlách nad 12 ton) by zľavy z mýta dosiahli spolu 12,75 mil. eur ročne.

Výhody by neboli žiadne

Oproti súčasným zľavám by to bolo viac o 8,8 mil. eur. Pre domácich autodopravcov by boli zľavy vo výške 10,5 mil. eur a pre zahraničných 2,2 mil. eur.

Požadované zľavy od prvého najazdeného kilometra by predstavovali spolu 31,5 mil. eur a v porovnaní s aktuálnym stavom by boli vyššie o rovnakú sumu. Pri domácich dopravcoch by zľavy dosiahli 23,4 mil. eur a pri zahraničných 8,1 mil. eur. Jednorazové náklady na zmenu by boli v prvom prípade 48,4 tis. eur a v druhom 99,6 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty, pričom výhody by neboli žiadne.

Nevýhody by pozostávali z rozporu s európskou smernicou, zo sezónnej zvýšenej prácnosti počas prevádzky SkyToll-u a NDS, ako aj zo zvýšených nákladov na zmenové konanie so SkyToll-om a z možnosti zneužívania metódy na podvody.