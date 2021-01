NDS chce v tomto roku odovzdať nové úseky diaľnic, plánuje sa aj reštart dostavby tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po minuloročnom odovzdaní úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sprístupní motoristickej verejnosti aj v tomto roku ďalšie nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest. V aktuálnom roku odovzdá do prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa.

Hotový bude aj úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ide o priame pokračovanie existujúceho úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktoré vytvorí západný obchvat mesta Prešov. Nových 13,5 kilometra rýchlostnej cesty R2 má NDS pripravených aj pre vodičov prechádzajúcim juhom stredného Slovenska. Do prevádzky spustí aj úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce.

Plánuju opraviť 40 kilometrov vozoviek

Ako ďalej informovala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia komunikácie NDS, v roku 2021 plánujú diaľničiari začať aj výstavbu viacerých úsekov. Pôjde najmä o dokončenie diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Na D3 chce NDS spustiť výstavbu privádzača Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto a zeleného mosta vo Svrčinovci. Ďalej to bude úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou a II. úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

NDS chce opraviť v roku 2021 celkovo 40 kilometrov vozoviek, zlepšiť stav siedmich mostov, zrealizovať 900 kilometrov vodorovného značenia, vymeniť zvodidlá na mostoch úseku D1 Ivachnová – Važec, investovať do bezpečnostných opatrení v tuneloch Sitina, Branisko, Horelica, Bôrik a Šibenik a rekonštruovať verejné osvetlenie v križovatke D1 Liptovský Mikuláš. Okrem toho mieni NDS modernizovať aj informačný a riadiaci systém diaľnic na D1 a D2.

Najočakávanejším míľnikom bol tender na elektronické mýto

Najočakávanejším míľnikom roka 2020 bolo pre NDS decembrové spustenie tendra na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. Ponuky od záujemcov bude otvárať 31. marca. Nový systém elektronického výberu mýta prinesie úsporu nákladov a kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom. Obstarávať ho bude NDS prostredníctvom troch samostatných tendrov. V tomto roku plánuje vyhlásiť zostávajúce dve súťaže na palubné jednotky a zákaznícke služby a kontrolu výberu mýta.

K úspešným projektom minulého roka zrealizovaným na prevádzkovom úseku patrí podľa diaľničiarov aj aktualizácia dopravného značenia v Košiciach a preznačenie začiatkov a koncov rýchlostných ciest v súvislosti s novou vyhláškou o dopravnom značení. Vodiči v hlavnom meste podľa NDS pozitívne privítali rozšírenie ľavého jazdného pásu na moste Lafranconi o jeden jazdný pruh. „Tretím pruhom sme významne prispeli k odstráneniu neustálych kolón na tomto dopravnom ťahu, čo veríme, prispelo k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave,“ dodala Eva Žgravčáková.

Reštart dostavby tunela Višňové

Významné priblíženie sa k reštartu dostavby tunela Višňové predstavuje pre NDS taktiež hlavný míľnik uplynulého roka. V záujme čo najrýchlejšieho dokončenia úseku D1 s tunelom Višňové NDS proces verejného obstarávania rozdelila na štyri etapy a v januári 2020 vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

„Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž NDS, ktorej víťaz dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky, ako aj oporných a zárubných múrov. Aktuálne vyhodnocujeme predložené ponuky od všetkých troch konzorcií prizvaných do súťažného dialógu. Ambíciou NDS je odovzdať motoristom dlho očakávaný úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023,“ dodala hovorkyňa NDS.