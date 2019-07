Diaľničiari vypíšu tender na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové, dostavať sa má do roku 2023

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vypíše novú súťaž na dokončenie výstavby hlavnej trasy úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové v auguste.

Následne do konca tohto roka vyhlási aj tendre na zhotoviteľa strediska správy a údržby, dodávateľa technológie a po dokončení prípravy aj súťaž na odpočívadlo Turie.

Forma súťažného dialógu

Ako v stredu informovala NDS, cenu určia súťaže, celkové náklady na dostavbu odhaduje vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podpisy zmlúv predpokladá v roku 2020, následne budú obnovené práce na úseku. Do užívania motoristom by ho mali odovzdať v roku 2023, pôvodne mal byť dokončený v závere tohto roka.

Hlavná trasa diaľničného úseku D1 v dĺžke 13,5 kilometra, vrátane tunela (7,5 km), sa bude súťažiť formou súťažného dialógu. „Odstránením väčšiny technologických prvkov zo súťaže na hlavnú trasu diaľnice a stavebnú časť tunela chceme eliminovať čo najviac rizík prípadného zdržania v súťaži na hlavnú trasu a tým dostať na stavbu silnú stavebnú firmu, resp. konzorcium v čo najkratšom čase,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. Týmto chcú podľa neho docieliť čo najrýchlejšie obnovenie tých stavebných prác, ktoré sú na kritickej ceste pre dokončenie. „Takéto riešenie je výhodné, pretože zjednoduší súťaže len na stavebné práce na hlavnej trase diaľnice. Výhodou je aj predĺženie času na prípravu podkladov pre súťaže na technologické časti,“ dodal Hájek.

Inventarizácia stavby je už dokončená

Ďalšie časti stavby, napríklad technológia, budú podľa NDS súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pôvodný zhotoviteľ úseku D1 s tunelom Višňové, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019 za zmluvnú cenu 409,8 mil. eur bez DPH.

Inventarizácia stavby je už dokončená, jej výsledky budú tvoriť súčasť súťažných podkladov na vypísanie súťaží. „V zmysle dohody a po vykonaní inventarizácie NDS uhradí združeniu Salini Impregilo – Dúha 24,8 mil. eur bez DPH. Táto suma zahŕňa platby za vykonané práce, cenu za zabudovateľný materiál a technologické zariadenia určené pre výstavbu, vyplatenie zádržného, cenu za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť,“ priblížila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Rozhodnutie očakávajú v septembri

Združenie a NDS sa dohodli, že si svoje nároky zo zmluvy o dielo vysporiadajú mimo staveniska v rámci zriadenej nezávislej medzinárodnej komisie na riešenie sporov. Aktuálne prebieha posudzovanie prvého nároku zhotoviteľa, ktorý si nárokuje dodatočnú platbu za nepredvídateľné geologické podmienky v tuneli. „NDS pripravila pre komisiu odpoveď na nárok zhotoviteľa a proces bude pokračovať tzv. híringom obidvoch strán na začiatku augusta. Komisia predpokladá rozhodnutie v tejto veci 13. septembra 2019,“ poznamenala Michalová s tým, že už beží vyplácanie podzhotoviteľov.

Dostavba úseku D1 s tunelom Višňové bude financovaná zo zdrojov EÚ a je rozdelená na niekoľko častí. Dokončenie vetiev križovatky Lietavská Lúčka potrebných pre sprejazdnenie susedného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bude na základe výsledkov inventarizácie riešené formou dodatku k menovanému úseku. „NDS aktuálne spracováva rozsah prác, ktoré budú predmetom dodatku k zmluve so združením,“ dodala Michalová. Podmienkou využitia európskych peňazí v súčasnom programovom období 2014 – 2020 je dokončenie stavby do roku 2023.