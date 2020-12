Nechcem byť hrobárom slovenských železníc, vyhlásil minister dopravy Doležal

Navrhovaný rozpočet pre slovenské železnice a Slovenskú správu ciest je v rámci aktuálneho návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok katastrofálny až likvidačný. Vyhlásil to vo štvrtkovej online diskusii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorý zároveň odmietol byť „hrobárom železníc“.

Aj preto požiadal o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady, ktorá by mala venovať väčšiu pozornosť katastrofálnemu stavu železníc a ciest na Slovensku. Minister verí, že koalícia nájde riešenie, ako zabezpečiť dostatok financií na modernizáciu železníc aj rekonštrukciu ciest. Ak sa však peniaze na údržbu železničných koľají a na cesty nenájdu, reálne hrozia podľa ministra nehody či vykoľajené vlaky.

Priestor na šetrenie existuje

Minister Doležal pripúšťa, že je priestor na šetrenie. Avšak ušetrenie niekoľko miliónov eur, čo sa dá napríklad v rámci slovenských železníc, celkový problém podľa jeho presvedčenia absolútne nerieši. Na železničnú infraštruktúru totiž chýbajú stámilióny eur.

„A to nehovorím o staničných budovách, ale len o koľajniciach, tratiach,“ dodal šéf rezortu dopravy a výstavby. Zároveň upozornil, že v rámci aktuálneho návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok na železnice nejde ani len toľko peňazí, koľko išlo v minulosti.

Minister chce rýchlejšie vlaky

„Na opravu a údržbu tratí ide skoro nula eur. Bez údržby už teraz budú musieť chodiť vlaky pomalšie na modernizovaných tratiach. A to nehovorím o tých regionálnych,“ uviedol minister.

„Ak by sme odstránili spomalené úseky na železničných tratiach, vyriešili zdvojkoľajnenia a vedeli by sme železničnú infraštruktúru optimalizovať aspoň na pôvodné koridorové rýchlosti, tak by sme pri zachovaní súčasného vozového parku dokázali previezť dvojnásobný počet cestujúcich. To je naša stratégia,“ dodal Doležal.