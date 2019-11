Nová električková trať má viesť popred novú budovu SND, hlavná architektka s trasou nesúhlasí

Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad nesúhlasí s navrhovanou trasou novej električkovej trate, ktorá má viesť popred novú budovu Slovenského národného divadla po Pribinovej ulici v Bratislave. „Ja sa od začiatku prikláňam k variantu električky na Landererovej, už pre obojstranne ležiacie územia – zóna Chalupkova a Pribinova, ktoré električku dobre vyťažia,“ uviedla na sociálnej sieti Konrad.

Podľa hlavnej architektky koridor električky na Landererovej obslúži územie rádovo efektívnejšie a má potenciál stať sa novým mestským bulvárom s električkou a nie výpadovou komunikáciou. „V zóne Chalupkova sa koncentruje väčšie množstvo obyvateľov, či už vo funkcii bývanie a občianska vybavenosť. Najmä administratíva zóna Chalupkova je od jej vzniku plánovaná ako štvrť s najväčšou hustotou obyvateľstva a zároveň obslúži aj zónu Pribinova v jej severnej časti, čo z hľadiska dostupných vzdialeností je stále optimálna dostupnosť,“ povedala Konrad.

Koľajisko pred SND

Jedným z ďalších argumentov hlavnej architektky proti trati na Pribinovej je fakt, že električka by priniesla do územia pred Slovenské národné divadlo (SND) koľajisko, trakčné stĺpy a trakčné vedenia, čím by si zaplnil priestor pred divadlom a tento by nebol inak využiteľný.

„Z hľadiska vnímania námestia vrátane budovy SND by pôsobilo trakčné vedenie rušivo, naruší obraz námestia. Od začiatku sa verejnosti podsúva, že návštevníci SND sa veľmi pohodlne dostanú ‚suchou nohou‘ z električky do divadla, čomu ale realita nezodpovedá. Mestská hromadná doprava má mať v prvom rade na zreteli dobrú obsluhu verejných budov a dôležitých cieľov vo verejnom záujme,“ uviedla Konrad.

Komplikované trasovanie

Ingrid Konrád sa taktiež domnieva, že finančná náročnosť výstavby novej trate a jej trasovanie po Pribinovej je veľmi komplikované a nemôže byť vedené v jednej línii. „V tomto území je potrebné hľadať iné možnosti ekologickej MHD a trasovanie nosného dopravného systému, a situovať ho tam, kde z hľadiska verejného záujmu, obsluhy územia a dosiahnutia optimálnej dostupnosti cieľov bude prínos najúčinnejší. Prevádzková kvalita verejných priestorov, ale aj stavebno-ekonomické hľadiská by mali byť aktívnou súčasťou hľadania optimálneho riešenia,“ dodala Konrad.

Hlavné mesto vybralo plánovanú trasu novej električky po Pribinovej ulici zo štyroch možných variantov. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že je to najlepší a najvýhodnejší variant v porovnaní s inými alternatívami. Dokončenie a spustenie trate očakáva mesto v roku 2024.