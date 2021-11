Nový dopravca v Bratislavskom kraji dostal od župana deväť dní na vyriešenie situácie

Nový autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva má deväť dní na vyriešenie situácie s regionálnou dopravou. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba to uviedol po dnešnom rokovaní so zástupcami spoločnosti Arriva, ktorá v prvý deň svojej činnosti nevypravila približne štvrtinu spojov.

„Stovky až tisícky obyvateľov kraja dnes nemali poskytnutú dopravu prostredníctvom tých liniek, na ktoré sú zvyknutí. Som nasrdený rovnako ako obyvatelia kraja, a preto som už dnes pozval predstaviteľov spoločnosti Arriva na rokovanie na ktorom sme sa dohodli na tom, že situácia sa musí zlepšiť najneskôr do konca budúceho týždňa,“ uviedol Droba na sociálnej sieti.

Deväťdňové ultimátum

Ako dodal, dopravca dostal od BSK ultimátum deväť dní na to, aby situáciu napravil a aby sa autobusová doprava v Bratislavskom kraji dostala do stavu, v akom bola predtým, a potom sa postupne zlepšovala. Podľa Drobu celý problém spočíva v jedinej veci, ktorou je nedostatok vodičov.

„Momentálne dopravcovi chýba približne 100 vodičov. Dohodli sme sa, že dopravca poskytne náborový príspevok 1 000 eur každému vodičovi, ktorý nastúpi, a takisto poskytne odmenu 300 a 300 eur každému šoférovi, ktorý už u dopravcu pracuje a prinesie svojho kolegu alebo bývalého kolegu ku spoločnosti Arriva,“ vysvetlil predseda BSK. Samosprávny kraj zas prisľúbil, že päťpercentnú platovú valorizáciu platu vodičov uplatní už v nasledujúcom roku 2022.

Výpadky v regionálnej doprave

BSK uviedol, že najmenšie výpadky v regionálnej autobusovej doprave dnes zaznamenali v regióne Malaciek a Šamorína. „Ako bolo avizované v nedeľu, výpadky spojov boli najviac citeľné v okresoch Senec a Pezinok,“ uviedol kraj s tým, že predbežné odhady hovoria o výpadku približne štvrtiny spojov.

Samosprávny kraj požaduje, aby do deviatich pracovných dní prišlo k citeľnému zlepšeniu. Prioritou sú najmä spoje, ktoré vozia deti do školy a ľudí do práce. „K zlepšeniu musí prísť v prvom rade v okresoch Senec a Pezinok,“ uzavrela samospráva.