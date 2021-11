Nový dopravca v Bratislavskom kraji prinesie viacero zmien, linky budú lepšie nadväzovať a pribudnú nočné spoje

S novým dopravcom v Bratislavskom kraji sa zlepšia podmienky pre cestujúcich. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojej webovej stránke.

„Cestovanie v krajskej integrovanej doprave bude pohodlnejšie a atraktívnejšie. Od 15. novembra čakajú cestujúcich zmeny a vylepšenia. Prinesú taktové cestovné poriadky, lepšie nadväznosti spojov, expresné linky, nočné spoje či prehľadnejší vizuál,“ uvádza samospráva.

Slovak Lines skončí

Úpravy vychádzajú z Technických a prevádzkových štandardov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) a sú v súlade s Koncepciou Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).

Zmeny budú zavedené zároveň s nástupom nového regionálneho autobusového dopravcu Arriva Mobility Solutions, ktorý vymení doterajšieho poskytovateľa služby Slovak Lines.

„Nezmenené ostanú ceny cestovných lístkov a v platnosti ostávajú aj čipové karty vydané doterajším regionálnym dopravcom,“ deklaruje BSK.

Skrátenie cestovného času

K zásadnejším zmenám cestovných poriadkov príde v regiónoch Pezinok, Senec a Šamorín. „Autobusy budú jazdiť v pravidelných taktoch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Na viacerých linkách príde ku skráteniu cestovného času, k zlepšeniu nadväzností medzi autobusmi a vlakmi a k previazaniu viacerých autobusových liniek medzi sebou,“ vysvetľuje kraj.

Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude počas celého dňa sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing IDS BK. K úpravám cestovných poriadkov v oblasti Malacky príde o mesiac neskôr, v termíne celoštátnych zmien cestovných poriadkov od 12. decembra 2021, v súvislosti so zásadnou zmenou časových polôh vlakov z dôvodu pripravovanej rozsiahlej modernizácie železničnej trate.

Expresné linky a zastávky

Pribudnú tiež nové expresné linky a zastávky. „Expresné autobusové linky budú mať pre ľahké rozpoznanie v označení stredovú číslicu 0,“ vysvetľuje samospráva. Linka 205 bude spájať Bratislavu s Malackami, 209 bude jazdiť do Rohožníka, 506 pôjde cez Modru do Horných Orešian, 605 do Senca a 609 bude jazdiť do Jelky.

„Expresné linky 605 a 609 budú na území Bratislavy premávať po Trnavskej ceste a Rožňavskej ulici, pričom budú zastavovať na nových regionálnych zastávkach – Klientske centrum a Bojnická, ktoré doteraz využívala len bratislavská MHD,“ dodáva kraj.

Zmena v regionálnych autobusoch

Veľkou novinkou sú nočné spoje, ktoré budú z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú o 0:35 zo zastávky Hodžovo námestie. Ďalšou zmenou bude, že regionálny autobus zastaví na zastávke, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje, čím sa zlepší plynulosť dopravy.

„Pre cestujúceho to znamená, že má na zastávke stáť tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla videl. Vystupujúci cestujúci dá pred zastávkou znamenie vodičovi stlačením príslušného tlačidla,“ spresňuje BSK.

Predaj lístkov u vodiča

Zmenou dizajnu prejdú aj cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy na zastávkach. Ich vzhľad bude rovnaký ako cestovné poriadky bratislavskej MHD. Po novom bude možné tiež na území Bratislavy v smere z regiónu do centra nastupovať všetkými dverami, pričom označovanie cestovných lístkov a ich kontrola budú rovnaké ako v linkách MHD.

Súčasne ostane zachovaný predaj cestovných lístkov u vodiča v hotovosti. „V smere z centra do regiónu a pri cestách mimo Bratislavy ostáva súčasný režim nástupu prvými dverami s kontrolou lístkov vodičom,“ vysvetľuje samospráva.

Jednotný vonkajší vzhľad

Autobusy nového regionálneho dopravcu budú vybavené podľa Technických a prevádzkových štandardov IDS BK.

„Všetky vozidlá musia umožňovať bezbariérový vstup. Do prevádzky budú postupne nasadzované nové vozidlá v červenej farbe a so zadefinovaným dizajnom. Do konca prvého polroka 2022 budú mať všetky vozidlá jednotný vonkajší vzhľad,“ uvádza BSK s tým, že samozrejmosťou je klimatizácia, pripojenie na WiFi a hlásenie zastávok.

Autobusy budú vybavené aj USB nabíjačkami a niektoré typy budú mať úchyty na umiestnenie cyklonosiča. Vozidlá budú tiež vybavené vonkajšími a po novom aj vnútornými informačnými panelmi a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti aj kamerovým systémom so záznamom.