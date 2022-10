Nový grafikon ušetrí cestujúcim čas a štátu peniaze, podľa odborníka ide o reformu v železničnej doprave

Nový reformný grafikon železničnej dopravy začne platiť už od decembra. Tento strategický dokument podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri rezorte financií posilní dopravu o 4 %, zrýchli medzimestské spojenie v priemere o dve minúty, a to všetko s o 6 % nižšími jednotkovými nákladmi.

Väčšina cestujúcich tak bude už čoskoro podľa útvaru cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj.

Rýchlejšie cestovanie do všetkých kútov SR

Vďaka zmenám grafikonu pôjde 12 % cestujúcich rýchlejšie o 15 minút, a to najmä na najvyužívanejších trasách. Jazda z Bratislavy na sever a východ sa napríklad pre cestujúcich zrýchli o 15 až 25 minút.

Dostupnosť Bratislavy, Žiliny a Košíc zo vzdialenejších miest a obcí sa rovnako zlepši vďaka novým zrýchleným vlakom a lepším prípojom, a to o 15 minút. Zároveň vzniknú nové prestupné spojenia napríklad v Šuranoch, Zbehoch, Prievidzi, Púchove či Margecanoch.

„V súčasnosti režim naráža na svoje limity. Vlaky sú preplnené a v porovnaní s podobne preplnenou diaľnicou sú pomalšie o 30 minút. Ak chceme, aby vlak tvoril skutočnú alternatívu voči autu, musí jazdiť rýchlejšie a častejšie. A to bol náš cieľ, ktorí sme si spoločne stanovili,“ zdôraznil expert na železničnú dopravu ÚHP Rastislav Farkaš.

Ide podľa neho o najväčšiu reformu v železničnej doprave za poslednú dekádu, na ktorú doteraz nikto nenabral dostatočnú odvahu.

Grafikon ohrozuje rozpočtové provizórium

Nový grafikon bude pre štát navyše podľa neho lacnejší ako súčasný, a to napriek tomu, že prinesie viac spojení v pravidelných intervaloch, lepšie prestupy a rýchlejšie cestovanie. Vďaka novému grafikonu odjazdia vlaky o 1,5 milióna kilometrov ročne viac. Ak by sme chceli dosiahnuť takýto výsledok iným spôsobom, museli by sme pridať približne 60 nových vlakov denne.

Rizikom pre implementáciu ostáva prípadné rozpočtové provizórium, z dôvodu ktorého môže nastať neželaná redukcia vlakov. Ministerstvo financií SR preto opätovne zdôrazňuje, že akékoľvek výzvy na neschválenie rozpočtu považuje za veľmi nezodpovedné.

Prípadné škrty vlakových spojení pre rozpočtové provizórium však nebudú po prijatí nového grafikonu tak výrazné, akoby boli pri zachovaní súčasného stavu.

Grafikon je úvodom prvej etapy implementácie plánu obnovy. Jeho zavádzanie je naplánované na roky 2021 až 2025, pričom najzásadnejšie zmeny budú od decembra 2022.