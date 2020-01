O dopadoch návrhov autodopravcov budú vládu informovať ministri dopravy a financií

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) budú v stredu vládu informovať o dopadoch návrhov autodopravcov. Vyplýva to z ich pondelkového rokovania o aktuálnom stave v kamiónovej doprave a požiadavkách autodopravcov. Informovali o tom obidva rezorty v tlačovej správe.

„Ministerstvo financií aktuálne kvantifikuje dopady návrhu, ktorý rezortu predložil UNAS (Únia autodopravcov Slovenska), a v ktorom autodopravcovia navrhli úplne nový systém výpočtu dane z motorových vozidiel. O konkrétnych číslach a vplyve na rozpočet bude minister financií informovať kolegov počas najbližšieho zasadnutia kabinetu,“ uviedla riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová.

„Rovnako tak rezort dopravy prepočítava a vyhodnocuje posledný doručený návrh UNAS a následne bude informovať vládu,“ poznamenala hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Dostatok času

Obe ministerstvá v súvislosti s požiadavkami UNAS a hrozbou obnovenia protestov považujú za dôležité pripomenúť, že nie je dôvod vyvíjať nátlak a prijať extrémne rýchlo unáhlené riešenie v priebehu niekoľkých hodín, či dní.

„Daň z motorových vozidiel za rok 2020 bude splatná koncom januára 2021 a rovnako tak zľavy z mýta je možné uplatniť až od začiatku júla tohto roka. Na nájdenie optimálneho riešenia je teda dostatok času,“ dodali rezorty financií a dopravy a výstavby.

Tvrdý štrajk

UNAS po mimoriadnom valnom zhromaždení v nedeľu vo Zvolene požiadal ministerstvo dopravy a výstavby, aby do pondelka 27. januára do 16.00 odpovedalo na jeho návrhy zliav na mýte. Zároveň by malo spracovať predložený návrh dane z motorových vozidiel (cestnej dane) doručený na ministerstvo financií minulý týždeň.

„V prípade záporného vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR k navrhovaným zľavám na mýte vstúpi Únia autodopravcov Slovenska do protestov, tvrdého zhromaždenia a štrajku,“ informoval predtým UNAS v tlačovej správe.

Radikálne zľavy

UNAS minulý týždeň vo štvrtok predložil ministerstvu dopravy a výstavby návrh na radikálne zvýšenie zliav z mýta a ministerstvu financií návrh na zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel. UNAS očakával, že obe ministerstvá sa vyjadria v piatok do 18.00, už skôr pripustil, že ak jeho požiadavky nebudú splnené, môžu obnoviť nedávny štrajk, ktorý trval sedem dní do 13. januára.

Táto organizácia autodopravcov, na rozdiel od Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, už skôr odmietla návrhy oboch rezortov na zľavy z platieb mýta, ako aj na pokles sadzieb dane z motorových vozidiel.

Hybridné vozidlá

UNAS žiada výrazné zvýšenie zliav z mýta pre vozidlá s hmotnosťou do a nad 12 ton v rozsahu 18 % až 26 %, resp. 27 % v závislosti od najazdenia počtu kilometrov (nad 5-tisíc, 10-tisíc, 20-tisíc, 30-tisíc, 50-tisíc a 60-tisíc kilometrov). V súčasnosti sú zľavy od 3 % do 11 %, resp. 12 %.

Chce tiež zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel o 50 % pre hybridné motorové vozidlá, pre motorové vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn, či na vodíkový pohon. Taký istý pokles dane žiada aj pre návesy a prívesy s platným osvedčením o kontrole technického stavu.

Pre úžitkové vozidlá a autobusy by chcela nižšiu sadzbu tejto dane o 50 %, 40 %, resp. 30 % podľa emisnej triedy vozidla. Pre hybridné vozidlá, alebo s pohonom na zemný plyn a vodík by mal byť pokles sadzieb o polovicu.