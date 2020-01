O štrajku autodopravcov bude premiér Pellegrini rokovať so štyrmi ministrami

O situácii v súvislosti s pokračujúcim štrajkom Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) bude v pondelok rokovať premiér Peter Pellegrini s ministrami dopravy a výstavby, financií, hospodárstva a s ministerkou vnútra. Predseda vlády sa z tohto dôvodu chce stretnúť aj s policajným prezidentom, aby sa dohodli na ďalšom postupe.

Premiér o tom informoval v nedeľu v Televízii TA3 počas diskusnej relácie V Politike, pričom autodopravcov znovu požiadal, aby odišli z ciest a prišli rokovať.

Predseda vlády si nemyslí, že si autodopravcovia zvolili správnu formu protestu. „Pokiaľ budú takýmto spôsobom spôsobom blokovať cesty, budeme musieť ako vláda zajtra (v pondelok – poz. red.) na rokovaní zvážiť, ako ďalej budeme voči týmto ľuďom postupovať, pretože to nie je štrajk,“ povedal Pellegrini.

Stretnutie na úrade vlády

Autodopravcov kritizoval z toho, že porušujú dopravné predpisy, ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a životy ľudí, pričom si občanov zobrali za rukojemníkov.

Podľa informácií agentúry SITA stretnutie na úrade vlády v spojitosti s protestom autodopravcov by sa malo uskutočniť v pondelok dopoludnia. Potom by malo nasledovať rokovanie na ministerstve dopravy a výstavby so zástupcami autodopravcov o ich požiadavkách.

Nereálne požiadavky autodopravcov

UNAS avizoval, že v nedeľu od 22:00 zablokuje všetky hraničné priechody a tým aj celé Slovensko. Trvá totiž na splnení svojich dvoch požiadaviek, a to na znížení dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavení výberu mýta.

Ministri financií a dopravy označili obe požiadavky za nereálne, prvý z nich však ponúkol zníženie tejto dane pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %.

Premiér tvrdí, že je potrebné okamžite vypísať tender na nového prevádzkovateľa mýtneho systému a so súčasným prevádzkovateľom dohodnúť lepšie podmienky tak, aby čo najviac peňazí z mýta plynulo do rozpočtu štátu.

„Požiadal som ministra dopravy, aby už teraz začal konať tak, aby podmienky pre Slovenskú republiku boli výhodnejšie. Ani toto nedáva dôvod dopravcom, aby si mohli klásť podmienky, že máme prestať spoplatňovať cesty,“ povedal Pellegrini. „To by ste potom videli, čo by bolo na našich cestách, keby kamióny začali prechádzať cez Slovensko,“ dodal premiér.