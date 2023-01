Obchvat Sabinova postavia firmy zo skupiny Hochtief, bude merať takmer desať kilometrov

Najnižšiu cenu za výstavbu obchvatu Sabinova na ceste prvej triedy I/68 v dĺžke takmer desať kilometrov navrhlo združenie stavebných spoločností v skupine Hochtief.

Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, zatiaľ ale neuviedla, akú cenu úspešný uchádzač navrhol.

Ponuky predložilo šesť uchádzačov

Celková odhadovaná hodnota stavebných prác plánovaných na tri roky bola 61,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ide o jednu z dvoch najväčších stavieb, s ktorou štátni cestári plánujú začať v tomto roku, financovať ju chcú aj s využitím prostriedkov Európskej únie.

Vo vybranom združení stavbárov, ktoré by malo preložku hlavnej cesty okolo Sabinova postaviť, sú spoločnosti Hochtief SK, s.r.o., Bratislava, Hochtief CZ, a.s., Praha a Hochtief Infrastructure, GmbH, so sídlom v nemeckom Essene.

Dve posledné z nich majú na Slovensku svoje organizačné zložky. V tendri vyhlásenom vlani vo februári predložilo ponuky celkovo šesť uchádzačov.

Pôvodný termín presúvali päťkrát

Ponuky predkladali ešte vlani začiatkom augusta, cestári pôvodný termín 30. marca 2022 presúvali z rôznych dôvodov päťkrát.

Výstavbu sabinovského obchvatu plánovali financovať zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci dobiehajúceho eurofondového obdobia 2014 až 2020, z toho je možné použiť peniaze len do konca tohto roka. Pravdepodobne použijú eurozdroje už z nového obdobia 2021 až 2027.

„Sabinovský obchvat bude dlhý 9,8 kilometra. Začínať sa bude za obcou Pečovská Nová Ves a pokračovať severne od mesta Sabinov a jeho mestskej časti Orkucany. Za obcou Šarišské Michaľany sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova,“ informoval nedávno Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.

Súčasťou preložky cesty so 76 stavebnými objektmi je šestnásť mostov, obchvat po vybudovaní odkloní dopravu mimo mesta.