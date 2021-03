Obchvat Šale začnú podľa Doležala stavať v tomto roku, jednej stavbe však chýbajú platné povolenia

Obchvat mesta Šaľa bude vybudovaný a stavebné práce na ňom začnú ešte v tomto roku. Vyhlásil to v online diskusii minister dopravy Andrej Doležal v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Slovenskej správy ciest (SSC) zrušiť verejné obstarávanie na výstavbu obchvatu.

Projekt mohol skončiť fiaskom

Podľa neho problém nie je vo financiách, lebo peniaze na výstavbu sú. Problémom je, že projekt je rozdelený do dvoch častí, pričom v prípade jednej stavby chýbajú dodnes platné stavebné povolenia.

Ako podotkol Doležal, problém nastal, keď sa pustili do verejného obstarávania v čase, keď obstarávateľ nemal stavebné povolenie. Je presvedčený, že by nebolo správne podpísať zmluvu o výstavbe bez stavebných povolení, lebo by to mohol spôsobiť, že projekt skončí fiaskom.

Problémy s druhým úsekom

Verí však, že do konca roka bude vyhlásená súťaž, podpíše sa zmluva a začnú stavebné práce na tom úseku obchvatu, kde sú k dispozícii stavebné povolania. Medzičasom sa vyriešia podľa neho aj problémy s druhým úsekom.

„Vzhľadom na to, že v súčasnosti SSC nedisponuje finančným krytím pre realizáciu tohto projektu, v najbližšej dobe budú vykonané úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zrušenie tohto verejného obstarávania. V tomto kontexte SSC rešpektuje rozhodnutie riadiaceho výboru o vyradení tohto projektu zo zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ uviedla pred niekoľkými dňami generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová.

Výstavba potrvá 36 mesiacov

Podľa SSC operačný program musí byť ukončený do roku 2023, pričom lehota na výstavbu obchvatu bola stanovená na 36 mesiacov. Hrozilo by tak podľa SSC riziko, že výstavba by nemohla byť financovaná z tohto programu.

Napriek vyradeniu projektu zrýchli SSC podľa Tvrdoňovej proces získania chýbajúcich právoplatných povolení. Zároveň sa bude opätovne uchádzať o financovanie obchvatu Šale zo štrukturálnych fondov prostredníctvom nového programového obdobia a nového operačného programu Slovensko.