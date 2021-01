Obmedzená železničná doprava na linke Senec - Bratislava - Petržalka bude pokračovať

Pre pretrvávajúcu zhoršenú pandemickú situáciu a aktuálny lockdown bude aj naďalej až do zlepšenia situácie obmedzená železničná doprava na linke Senec – Bratislava-Petržalka.

Hodinový takt vlakov zostáva

Ako ďalej informoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), obmedzenia sa týkajú celkovo 28 osobných vlakov. Aktuálnu situáciu na železniciach zapríčinila podľa železničiarov navyše aj zvýšená chorobnosť a karantény odborného vlakového personálu.

Aj po realizácii opatrení ostane na traťovom úseku Bratislava – Šaľa – Nové Zámky, a platí to aj pre spojenie Bratislavy so Sencom, počas lockdownu zabezpečený minimálne 1-hodinový takt vlakov prímestskej dopravy. Týka sa to osobných vlakov. V čase dopravnej špičky pri kombinácii prímestských vlakov kategórie Os a REX bude posilnený na polhodinový takt.

Vlaky stoja v 734 staniciach

Vlaky prímestskej dopravy nebudú zo smeru Senec v 1-hodinovom takte naďalej obsluhovať železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto a dočasne bude naďalej pozastavená dopravná obsluha v úseku Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka, kde ostane jeden pár osobných vlakov.

ZSSK od 13. decembra 2020 realizuje priemerne 1 576 vlakov denne, z toho 234 diaľkových vlakov a 1 342 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 734 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 3 073 kilometroch tratí na Slovensku.