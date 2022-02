Odborári sa stále nedohodli so SAD Poprad na zvýšení platov šoférov, zamestnávateľovi dali ultimátum

Odborári sa ani v druhom kole kolektívneho vyjednávania nedohodli so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad na navýšení platov. Potvrdili to v stredu obe strany počas spoločného brífingu na autobusovej stanici v Poprade. Zamestnávateľovi dali napokon ešte dva týždne na vyriešenie otázky zvýšenia platieb s objednávateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Ak sa dovtedy dodatok ku kolektívnej zmluve podpísať nepodarí, podľa Michala Čekela, predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO pri SAD Poprad, už 9. marca začnú odborári pripravovať štrajk. Zapojiť do neho sa chce podľa jeho slov 75 percent z celkovo dvesto vodičov.

Nespokojnosť s platmi

Dodatok k platnej kolektívnej zmluve s dopravcom sa vyjednáva od októbra 2020. Vodiči autobusov sú podľa Čekela nespokojní s platmi aj s ponukou zo strany zamestnávateľa na ich zvýšenie.

V decembri minulého roka preto vstúpila základná organizácia do štrajkovej pohotovosti a 15. decembra požiadal výbor základnej organizácie o určenie sprostredkovateľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu kolektívneho sporu v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní. Prvé kolo pred sprostredkovateľom, ktoré sa uskutočnilo 18. januára, nebolo úspešné, rovnako ani počas druhého, v utorok 22. februára, kompromis nenašli.

„Zamestnanci nemôžu pracovať za 3,71 eura v tarifnej mzde na hodinu. Aj s príplatkami a prémiami majú 4 eurá. To je veľmi málo. My žiadame najmenej 5,38 eura, čo je v zmysle zákonníka práce v tarifnej triede tri,“ priblížil pre médiá Čekel.

Člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica poukázal na to, že už v minulom roku predstavovali výpadky v mzdách vodičov pod Tatrami mesačne mínus 225 eur. „Celkový ročný výpadok za minulý rok bol takmer 2 700 eur. O takúto sumu prišli vodiči, ak to porovnávame so zákonnými nárokmi,“ vysvetlil.

Najnižšia cena zo všetkých slovenských krajov

Spoločnosť SAD Poprad podľa podpredsedu jej predstavenstva Mareka Modranského považuje požiadavky odborárov za oprávnené. Prešovský samosprávny kraj už preto požiadala o stretnutie s cieľom zvýšenia platieb, ktoré spoločnosť automaticky presunie do zvýšenia miezd. Dopad na mzdové náklady pre SAD Poprad by totiž v prípade požadovaného navýšenia predstavoval 600-tisíc eur ročne.

„Naša spoločnosť, predstavenstvo, nemôže podpisovať takéto navýšenie miezd, keď ich nemá kryté v rámci výkonu vo verejnom záujme od objednávateľov, pretože by sme tým spôsobili dokázateľne škodu našej spoločnosti,“ upresnil.

Podľa spoločnosti Prešovský kraj už dlhodobo uhrádza najnižšiu cenu dopravcom zo všetkých krajov Slovenska. Rozdiel medzi inými krajmi, ktoré majú postavené ceny pre dopravcov vyššie, čo umožňuje dopravným podnikom poskytnúť svojim zamestnancom aj vyššie mzdy, sa podľa dopravcu začína prejavovať práve v tomto období.

Ak sa dohodu nepodarí vyjednať a šoféri naozaj vstúpia do štrajku, obmedzená autobusová doprava bude v celom Podtatranskom regióne, teda v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. „Je mi ľúto, že na to zase doplatí cestujúca verejnosť, ale, samozrejme, inú možnosť nemáme. Verím tomu, že kompetentní konečne pochopia, že vodič autobusu, ktorý vykonáva takúto dôležitú prácu a zodpovedá za ľudské životy, si zaslúži väčšiu mzdu,“ poznamenal Čekel.