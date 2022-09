Odborári sú nespokojní s financovaním železníc, vláde vyčítajú chaotické riadenie a nesystémové riešenia

Odborové organizácie pôsobiace v železničnej doprave upozornili na neadekvátne riešenie miezd a kompenzácie rastu životných nákladov zamestnancov železníc.

Chaotické financovanie železníc

Vo vyhlásení ku Dňu železničiarov, ktorý si pripomínajú 27. septembra, zároveň vyslovili nesúhlas s chaotickým financovaním železníc a nezodpovednými riešeniami v dopravnej politike štátu.

Odborové združenie železničiarov, Federácia strojvodcov a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov v utorok vyzvali kompetentných a zodpovedných za fungovanie železničného sektora na zmenu prístupu k železničnej doprave na Slovensku.

Poukázali na dlhodobú absenciu dopravnej politiky štátu, ako aj na nedostatočné a nesystémové financovanie celého železničného sektora. Podľa nich je najvyšší čas pristupovať k železniciam ako celku systémovo.

Chýbajú systémové riešenia

„Neberie sa do úvahy, že železnice sú v prvom rade služba obyvateľstvu, ktorá má neodškriepiteľný sociálny a environmentálny rozmer. Rozsah tejto služby stanovuje pre obyvateľstvo štát. Nie vždy je to pre štát ekonomicky výhodné, avšak o to nutnejšie,“ uviedli odborové centrály pri príležitosti sviatku železničiarov.

„Odborové centrály upozorňujú zodpovedných tohto štátu na našu pripravenosť obhajovať oprávnené požiadavky zamestnancov železníc všetkými, aj krajnými prostriedkami,“ dodali zástupcovia zamestnancov na železniciach.