Opozícia rozumie štrajku autodopravcov, PS-Spolu vyzýva na dočasné zastavenie výberu mýta

Koalícia strán Progresívne Slovensko – Spolu (PS-Spolu) vyzýva vládu Petra Pellegriniho, aby zastavila výber mýta až do vyjasnenia nezrovnalostí zo správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Ak to predseda vlády neurobí, podľa volebného lídra PS-Spolu Michala Trubana to urobia po voľbách oni, ak získajú od voličov dôveru a mandát.

Odovzdali Slovensko do rúk oligarchom

„Presadíme náš návrh zákona proti nevýhodným zmluvám. Taktiež upraceme dnešný chaos a zlúčime NDS (Národná diaľničná spoločnosť) so Slovenskou správou ciest, nech má výstavba a údržba cestnej infraštruktúry jedného pána,“ povedal v utorok Truban po stretnutí so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) v súvislosti s ich protestom proti podmienkam podnikania v cestnej doprave. Informovala o tom koalícia PS-Spolu v tlačovej správe.

Predstavitelia PS-Spolu sa prišli s kamionistami porozprávať o tom, prečo štrajkujú a ako vedia pomôcť. „Aj oni sú obeťami toho, že strany súčasnej vlády odovzdali Slovensko do rúk oligarchom. Politici vytvorili neférový systém, v ktorom dopravcovia platia a pár vyvolených si užíva peniaze,“ upozornil Truban s tým, že po voľbách dostanú mýtnu infraštruktúru pod kontrolu štátu. „Zároveň jasne hovoríme, že nedovolíme firme SkyToll využiť opciu a predĺžiť zmluvu na výber mýta (o päť rokov) po roku 2022,“ dodal Truban.

Polovica z mýta išla pre SkyToll

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) tiež podporuje protest autodopravcov, keďže na to majú nielen právo, ale aj dôvod. Za obdivuhodnú považuje trpezlivosť vodičov osobných áut, že ešte neprotestujú spolu s nimi. Za desať rokov prevádzky mýtneho systému sa z jeho výnosov podľa hnutia, odvolávajúceho sa na nedávne zistenia NKÚ, postavilo nanajvýš šesť kilometrov novej diaľnice.

„To je žalostne málo, keď si uvedomíme, že doteraz sa cez elektronické mýto vybralo okolo 1,6 miliardy eur. Polovica z toho pritom išla spoločnosti SkyToll,“ uviedol poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz. Robert Fico, Ľubomír Vážny a Ján Počiatek podľa neho sprivatizovali slovenské diaľnice. OĽaNO sa vôbec nečuduje, že medzi prvými vyšli do ulíc práve vodiči nákladných áut, ktorí do mýtneho systému prispievajú najviac. „Svoje peniaze totiž posielajú na účty schránkových firiem, ktoré zazmluvnila prvá Ficova vláda,“ podotkol Marosz. Aj pre rozkradnutý mýtny systém podľa neho doteraz čakajú motoristi na diaľnicu do Košíc s tunelom Višňové, obchvatom Ružomberka, ale aj na ďalšie dôležité úseky, napríklad na Kysuce.

Riešením je podľa OĽaNO okamžite prehodnotiť provízie sprostredkovateľa (prevádzkovateľa mýta), urobiť všetko preto, aby sa technické zariadenia a softvér mýta dostali do vlastníctva NDS. Tiež podľa hnutia treba určiť limity z výnosu mýta, ktoré môže NDS používať na svoje prevádzkové potreby a ktoré musí investovať do údržby existujúcej a výstavby novej infraštruktúry. Zároveň je potrebné čo najskôr vypracovať návrh, čo bude s mýtnym systémom ďalej, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania jeho vlastníctva. „OĽaNO bude robiť všetko preto, aby po uplynutí zmluvy na prevádzku mýtneho systému v roku 2022 bol vysúťažený prevádzkovateľ s výrazne nižšími províziami. Nové verejné obstarávanie musí spĺňať prísne kritériá hodnoty za peniaze,“ dodal Marosz.

Megakrádež na slovenských občanoch

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) informovala, že rozumie požiadavkám a štrajku UNAS, ku ktorému však podľa nej vláda pristupuje alibisticky. „Na zhoršujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré sa dotýka aj autodopravcov, upozorňujeme už dlhodobo. Okrem toho však prichádzame s konkrétnymi a konštruktívnymi riešeniami, ktoré však vláda Smeru arogantne ignoruje,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.

„Škandál okolo mýtneho tendra sa ukázal ako megakrádež na slovenských občanoch,“ upozornil líder liberálov. SaS sa zaväzuje, že ak bude súčasťou novej vlády, zmení smerovanie výnosov z mýtneho systému. „A to tak, že pôjdu priamo jednotlivým správcom komunikácie, za ktorej prejazd bol poplatok zaplatený. Taktiež súhlasíme s požiadavkou autodopravcov, aby bola znížená daň z motorových aj nemotorových vozidiel, ak platia mýto, na minimum podľa EÚ, pretože ide o duplicitnú platbu pre štát,“ uviedol dopravný analytik SaS Jozef Drahovský. Väčšina prostriedkov z mýta bola podľa neho vytunelovaná. „Terajší stav má podiel na najnižšej konkurencieschopnosti dopravcov na Slovensku spomedzi krajín V4,“ dodal Drahovský.