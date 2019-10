Opravený most na Alžbetinej ulici v Poprade otvorili, zmenilo sa aj napojenie na kruhový objazd

Po takmer štyroch mesiacoch v stredu v Poprade otvorili zrekonštruovaný most na Alžbetinej ulici. Popradská samospráva investovala do prác 212 tisíc eur. Rekonštrukcia bola nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. Oproti pôvodnému projektu sa menilo riešenie napojenia ulice cez most na kruhový objazd, ktoré bolo rozšírené z jedného na dva jazdné pruhy.

„Od tejto zmeny očakávame zvýšenie plynulosti cestnej premávky na Alžbetinej ulici najmä v čase dopravnej špičky, teda v poobedňajších hodinách,“ uviedla v stredu pre médiá Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade.

Práce sa podarilo skrátiť

Most bol pre práce uzavretý od 10. júla, Alžbetina ulica bola odvtedy pri mestskom úrade slepá. Práce sa však podľa zástupcu zhotoviteľa Andreja Dujavu podarilo skrátiť o zhruba jeden a pol mesiaca.

„Mohli sme ich skrátiť aj o niečo viac, len všetky materiály boli atypické a museli sa objednať dopredu, a to určitý čas trvá, kým to vyrobia a dodajú,“ uviedol s tým, že niektorý materiál vyrábali aj v Bulharsku.

Navýšila sa aj cena

Podľa Horákovej sa pre práce v súvislosti s rozširovaním výjazdu navýšila aj cena, ktorá bola stanovená v rámci verejného obstarávania, a to o dvetisíc eur.

„Projektová dokumentácia rátala s dopravným značením tak ako bolo pôvodne pred rekonštrukciou, teda len s jedným výjazdom. Vzhľadom na to, že evidujeme problémy na tejto ulici pri výjazde na kruhový objazd, spracovali sme projektovú dokumentáciu zmeny dopravného značenia, ktorú nám odsúhlasil dopravný inšpektorát a všetky príslušné cestné orgány a mohli sme túto zmenu zrealizovať,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby, podľa ktorej mesto eviduje ešte ďalšie dva mosty, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Nachádzajú sa na Mnoheľovej ulici v smere od pošty a na Ulici 1. mája.