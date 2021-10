Otvorili zvyšný úsek rýchlostnej cesty R7, na spustenie čaká aj časť D4 Petržalka - Jarovce (foto)

Spoločnosť D4R7 Construction v sobotu 2. októbra večer otvorila zvyšný úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava, Juh po križovatku Bratislava, Nivy (Prievoz) v dĺžke 6,3 kilometra.

„Začiatok tohto úseku R7 je pokračovaním Bajkalskej ulice a je spojený s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne prostredníctvom D1 v mieste mimoúrovňovej križovatky Prievoz, ktorej vetvy budú otvorené v neskoršej etape. Potom prechádza lokalitou Malé Pálenisko, prechádza cez Malý Dunaj a vedie západným okrajom Slovnaftu do jeho juhozápadného rohu,“ informoval zhotoviteľ úsekov D4 a R7 v rámci PPP projektu v Bratislave a okolí.

Komplikovanejšia organizácia dopravy

Dôvod postupného otvárania úsekov podľa D4R7 Construction pramení z komplikovanejšej organizácie dopravy a vyvarovania sa dôsledkom možných dopravných zápch. „Prosíme verejnosť o trpezlivosť s víkendovými otváracími procedúrami. Výsledkom pre všetkých vodičov bude pohodlnejšie spojenie po R7 a D4 do Bratislavy,“ dodal zhotoviteľ.

Novootvorený úsek R7 nadväzuje na trasu rýchlostnej cesty Bratislava, Juh – Šamorín – Holice, ktorá je v prevádzke už od júla minulého roka. Celá R7 má dĺžku 32 kilometrov. Chýba ešte prepojenie R7 a Prístavnej ulice v Bratislave, ktoré by mal zhotoviteľ dokončiť do dvoch mesiacov.

„Bude to posledný mestský úsek tejto dopravnej stavby. Po jeho spustení by sa doprava v tejto časti Bratislavy už mala ustáliť a my sa budeme môcť konečne venovať aj ďalším dôležitým stavbám,“ informoval ešte v piatok primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti.

V nedeľu 3. októbra bude zhotoviteľ postupne až do večerných hodín spúšťať zostávajúci úsek D4 Petržalka (Rusovce) – Jarovce v dĺžke 2,2 kilometra. Po spustení tak bude D4 súvisle prejazdná od Jaroviec a diaľnice D2 po križovatku D4, Východ pri Ivanke pri Dunaji.

Vetvy rondelu Prievoz ešte nespustia

Dokončiť však ešte treba krátku časť D4 Čierna Voda – Bratislava, Východ. Pred týždňom zhotoviteľ otvoril úsek D4 Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh v dĺžke 4,3 kilometra, vrátane trojkilometrového dunajského súmostia s hlavným Lužným mostom.

Primátor Bratislavy tiež upozornil, že cez víkend ešte nebudú spustené chýbajúce vetvy rondelu Prievoz, ktorý je pre dopravu v meste zásadný, nakoľko má rozdeľovať dopravu z R7 a D1 v smere do centra, Petržalky a Ružinova.

„Najbližší týždeň tak doprava na rondeli a Bajkalskej môže byť komplikovaná,“ uviedol Vallo a dodal, že mesto zhotoviteľa žiadalo, aby chýbajúce vetvy rondelu otvoril najneskôr do týždňa od spustenia R7. „Ten snahu spustiť tieto časti počas víkendu 9. a 10. októbra aj potvrdil,“ podotkol primátor.

V prvom rade bude treba doriešiť chýbajúce prepojenie obchvatu D4 a diaľnice D1, ktoré však podľa Valla aj pri najväčšom úsilí potrvá niekoľko rokov. „Zároveň potrebujeme definitívne spustiť plánovanie a obstaranie prepojenia D2 a D4 tunelom pod Malými Karpatmi. Bude to veľmi náročné, veľmi drahé, ale aj veľmi prospešné, lebo tranzitná doprava by sa po týchto stavbách mala Bratislave úplne vyhnúť,“ uzavrel primátor.