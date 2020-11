Pandémia negatívne zasiahla tri štvrtiny cestujúcich Slovákov, prezrádza prieskum

Pandémia COVID-19 negatívne zasiahla tri štvrtiny slovenských cestujúcich, pričom viac ako jedna tretina z nich bola tento rok nútená úplne upustiť od svojich cestovateľských plánov a každý šiesty respondent mal skúsenosť s rušením letu. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre Kiwi.com.

Pre negatívne skúsenosti s cestovaním počas pandémie tak slovenskí cestovatelia uprednostňujú destinácie bližšie k domovu. Pre takmer tri štvrtiny Slovákov dnes vzdialené destinácie neprichádzajú do úvahy.

Iba pätina stratila záujem

Vo všeobecnosti prieskum ukazuje, že Slováci sú v dnešnej dobe pri cestovaní oveľa opatrnejší ako napríklad Česi. Mladí ľudia majú obavy o komplikácie spojené s cestovaním, zatiaľ čo väčšie rodiny sa obávajú skôr o zdravie.

Pozitívnym signálom podľa Kiwi.com je, že štyri pätiny Slovákov by najradšej cestovali, keby to bolo možné. Iba pätina tvrdí, že o cestovanie stratila záujem.

Súčasné bezpečnostné opatrenia v oblasti cestovania považuje za dostatočné 40 % respondentov. Ak by Slováci mohli opatrenia meniť, vybrali by si možnosť rýchlych testov na COVID-19 na letiskách (51 %) a zlepšili by politiku vracania peňazí (41 %, pokiaľ ide o refundácie od dopravcu ku klientovi).

Tretina respondentov by v prípade zrušenia letu ocenila možnosť flexibilne si zvoliť náhradný termín.

Rezervácie na poslednú chvíľu

„Sme svedkami toho, ako dopravcovia aj letiská implementujú nové riešenia, ktoré uľahčujú cestovanie počas pandémie a zvyšujú bezpečnostné normy pre cestujúcich. Napríklad bezkontaktné a digitálne riešenia sú dnes už bežné a niekde sú poskytované aj bezplatné testy na COVID-19,“ uviedla riaditeľka starostlivosti o zákazníka v Kiwi.com Eliška Dočkalová.

Pandémia COVID-19 výrazne zmenila aj očakávania cestujúcich od rezervácie leteniek. Polovica slovenských cestujúcich v súčasnosti uprednostňuje rezervácie na poslednú chvíľu, aby tým minimalizovala riziko zrušenia letu.

Pätina cestujúcich si svoje lety rezervuje v predstihu a dúfa, že nenastanú žiadne nepríjemné prekvapenia, zatiaľ čo tretina Slovákov svoje návyky pri kúpe leteniek nezmenila.

„Cestovateľskí nadšenci, ktorým COVID-19 zrušil plány, a tiež ľudia starší ako 45 rokov, dnes obzvlášť uprednostňujú last-minute rezervácie,“ uzavrela Dočkalová.