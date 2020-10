Pandémia vyhnala ľudí z vlakov a autobusov. Dopravcovia hlásia výrazný prepad tržieb

Tvrdý vplyv koronakrízy na svoju prevádzku pociťujú aj osobní dopravcovia. Celkový počet cestujúcich vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa za deväť mesiacov tohto roka medziročne prepadol takmer o 35 percent, alebo o viac ako dvadsať miliónov osôb. Pokiaľ za tri štvrtiny minulého roka prepravila 58 miliónov pasažierov, v rovnakom období aktuálneho roka len necelých 38 miliónov.

Národný vlakový osobný dopravca zaznamenal v uvedenom období tohto roka najvyšší pokles medzi cestujúcimi s nárokom na bezplatnú prepravu – zhruba o 41 percent, na 13 miliónov ľudí. Platiacich cestujúcich ubudlo vyše 31 percent pri počte skoro 25 miliónov. Riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč potvrdil, že značný pokles zaznamenali v celom segmente, vrátane prepravy cestujúcich vlakmi InterCity, imobilných pasažierov, vozidiel, bicyklov, kuriérskych zásielok či psov.

„Predpokladáme, že tržby z predaja cestovných dokladov budú v dôsledku pandémie medziročne nižšie o 44 percent. Momentálne nie je možné predpovedať, ako sa celá situácia bude ďalej vyvíjať a aký vplyv to zanechá na ZSSK,“ uviedol Kováč pre portál NašaDoprava.sk. Už teraz však podľa neho možno konštatovať, že vzhľadom na aktuálnu krízu a bez ohľadu na dĺžku jej trvania je v tomto roku nereálny vyrovnaný rozpočet, ktorý spoločnosť plánovala.

Tretinový prepad zaznamenal aj Slovak Lines

Opatrenia proti koronavírusu sa výrazne dotkli aj spoločnosti Slovak Lines. Tento dopravca zabezpečuje prevažne prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ako uviedla jeho hovorkyňa Eva Vozárová, zaznamenali 34 percentný medziročný pokles počtu cestujúcich za deväť mesiacov.

„Výrazný bol pokles cestujúcich v regionálnej doprave hlavne v marci, pretože v tom čase veľké množstvo ľudí pracovalo z domu,“ doplnila. Prerušenie medzinárodnej dopravy v prvej vlne pandémie na jar pre Slovak Lines znamenalo 100-percentný výpadok tržieb.

Autobusový dopravca vynakladá od začiatku pandémie mesačne v priemere 50-tisíc eur na prevenciu a ochranu cestujúcich a zamestnancov v súvislosti s opatreniami proti ochorenu COVID-19. „Ide hlavne o náklady, ktoré súvisia s dezinfekciou autobusov, firemných priestorov a nákupom ochranných pomôcok,“ priblížila Vozárová.

Slovak Lines zatiaľ využil čiastočnú kompenzáciu mzdových nákladov v rámci národného projektu Prvá pomoc v prvých mesiacoch po prepuknutí pandémie na Slovensku. Ich ďalšie kroky podľa hovorkyne budú závisieť od vývoja situácie.

Je cestovanie vo verejnej doprave bezpečné?

Značný nárast počtu nakazených počas aktuálnej druhej vlny koronavírusu vyvoláva otázky, nakoľko je cestovanie verejnou dopravou ešte bezpečné a či nie je potrebné ju opäť obmedziť.

Slovak Lines je s Bratislavským krajom, objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy, v úzkom kontakte a situáciu detailne monitoruje. V najvyťaženejších časoch na kľúčových linkách pridával posilové spoje, aby neboli nadmerne preplnené.

Foto: archívne, SITA/Robert Tappert

Pre opatrenia o znížení počtu cestujúcich v Rakúsku využíva slovenský dopravca v autobusoch na medzinárodnej komerčnej linke do Viedne a na letisko Schwechat len polovicu sedadiel. „V regionálnej doprave by takýto krok mohol mať výrazné negatívne následky. Je vo všeobecnom záujme, aby každý, kto potrebuje cestovať v Bratislavskom samosprávnom kraji autobusom, mal túto službu k dispozícii,“ zdôrazňuje Vozárová.

Obmedzenie počtu cestujúcich by podľa Slovak Lines mohlo výrazne sťažiť obyvateľom Bratislavského kraja mobilitu, pretože kapacitne nie je možné navýšenie o ďalšie spoje. V súčasnosti cestujú autobusom najmä ľudia, ktorí sú na to odkázaní.

Nedisciplinovaní cestujúci

Slovak Lines sa však v prímestských autobusoch vrátil k opatreniu, že prvý rad sedadiel nie je obsadený z dôvodu ochrany vodiča. „Cestujúci však do autobusu nastupujú klasicky prednými dverami. Medzi dlhodobé opatrenia patrí aj zvýšená frekvencia čistenia autobusov, ktorého súčasťou je dôkladná dezinfekcia,“ ozrejmila Vozárová. Ďalším opatrením bola inštalácia ochranných závesov oddeľujúcich vodiča od cestujúcich.

Napriek povinnosti nosiť počas prepravy rúško sú neustále prípady, keď si cestujúci odmietajú rúško nasadiť alebo ho majú nasadené nesprávne s nosom vonku. Tieto prípady sa podľa hovorkyne snažia najskôr riešiť dohovorom, no v niekoľkých prípadoch pristúpili k vykázaniu cestujúceho z prepravy.

Autobusový dopravca zatiaľ neeviduje ani jeden prípad nákazy, niekoľko zamestnancov bolo v povinnej či dobrovoľnej karanténe. „Rovnako neevidujeme zákazníkov, ktorí by sa nakazili v našich autobusoch,“ poznamenala Vozárová.

Výdavky na protipandemické opatrenia

Železničný dopravca zabezpečil už začiatkom marca tohto roka desaťtisíc plátenných bavlnených rúšok. Ostatné ochranné pomôcky vydával zamestnancom postupne, ako boli naskladňované. „V súčasnosti máme na skladoch dostatok ochranných pomôcok, ktoré sú určené pre zamestnancov na základe rozhodnutí krízového štábu,“ hovorí Kováč.

Doterajšie náklady ZSSK na obstaranie pomôcok a iných potrebných služieb súvisiacich s opatreniami proti korone sú takmer 1,5 milióna eur. Spoločnosť očakáva, že jej neplánované výdavky na zamedzenie šírenia pandémie dosiahnu do konca roka 2020 približne viac ako dva milióny eur.

Dezinfekcia priestorov vlaku v rámci opatrení, ktoré železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla v súvislosti s výskytom nového koronavírusu (2019-nCoV) na Slovensku. Foto: SITA/ZSSK

Vlaky nie sú v súčasnosti podľa ZSSK preplnené. Problémy tohto druhu zaznamenáva aktuálne iba na niektorých ranných a popoludňajších spojoch na trati Prešov – Bardejov, kde vzhľadom na rekonštrukciu cesty veľa ľudí prestúpilo z áut či autobusov do vlakov. „Celková obsadenosť je nižšia. Vo vnútroštátnej doprave vypravujeme vlaky rovnako ako pred koronakrízou (s výnimkou vlakov kategórie IC, ktoré ešte nejazdia všetky), cestujúcich je ale výrazne menej,“ uviedol Kováč.

Riziko nákazy vo vlaku pri dodržaní opatrení je nízke

Navyše, od 12. októbra vzhľadom na opatrenia vlády necestujú ani stredoškoláci. Dvojmetrový odstup vo vlakoch je odporúčaný tam, kde je to možné, žiadna norma ani nariadenie to ZSSK neprikazuje. Podobne je to v ostatných prostriedkoch hromadnej dopravy. „Podľa relevantných štúdií aj našich skúseností riziko nákazy vo vlaku pri dodržaní rozumných opatrení je nízke,“ tvrdí hovorca ZSSK.

Vlakový dopravca nemá žiadnu informáciu, že by sa priamo v jeho vlakoch nakazil koronavírusom akýkoľvek cestujúci. Celkový počet evidovaných podozrení nakazenia sa medzi zamestnancami vo vlakoch od marca do polovice októbra dosiahol 65 (nikto z nich sa nenakazil), v prípade cestujúcich 155. Na pracovisku mimo vlaku sa v prvej vlne nakazili dvaja a v druhej piati zamestnanci.

Cestujúcich môžu vylúčiť z prepravy

Vo vlakoch sa podľa ZSSK už stalo pre cestujúcich samozrejmosťou nosiť so sebou a používať vlastné dezinfekčné prostriedky. Dopravca ich totiž na rozdiel napríklad od obchodov neposkytuje. Ak cestujúci nemá rúško, vlakový personál ho na to vhodne upozorní. „Absolútna väčšina cestujúcich si rúško okamžite nasadí, respektíve si ho nasadí správne. Ak rúško nemá, dohodnú sa s vlakvedúcim na inom vhodnom prekrytí dýchacích ciest,“ vysvetlil Kováč.

Pri nedodržiavaní bezpečnostných opatrení musel personál vlaku vo viacerých prípadoch upozorňovať a vyzývať cestujúcich, aby si ochranné pomôcky nasadili. Sankcie za porušovanie pravidiel ZSSK neudeľuje, môže však cestujúceho vylúčiť z prepravy.

Železničný dopravca eviduje desiatky prípadov, kedy sa tak reálne aj stalo. Podľa hovorcu však v drvivej väčšine išlo o cestujúcich, ktorí súčasne cestovali bez cestovných dokladov, správali sa agresívne, prípadne boli pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

Autobusové spojenie s Viedňou pokračuje

Slovak Lines napriek nepriaznivej situácii u nás aj v susedných krajinách zachováva autobusové spojenie s Viedňou a letiskom Schwechat. A to napriek konkurencii, ktoré tieto linky pozastavila.

„Dobrou správou však je, že Viedeň zostáva pre cestujúcich naďalej dostupná vďaka ôsmim spojom premávajúcim každé dve hodiny,“ uviedol pre portál NašaDoprava.sk generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant. Dodal, že kým neprídu obmedzenia od kompetentných orgánov, podľa neho budú linku prevádzkovať do poslednej možnej chvíle.