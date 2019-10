Parkovací systém v Petržalke čoskoro spustia, ale obyvatelia sa sťažujú na chyby v registrácii

Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Petržalka sa sťažujú na chyby pri registrácii do pilotného parkovacieho systému, ktorý začne platiť už tento piatok 1. novembra. Viacerým došla zamietnutá registrácia a infolinka na miestnom úrade, kde hľadajú dôvod zamietnutia, je podľa ich vyjadrení nonstop obsadená. Podľa vyjadrenia hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej ide o systémovú chybu, keďže Petržalka pracuje s viacerými databázami údajov, ktoré ešte neboli prepojené.

„Keď príde zamietnutá registrácia, znamená to, že asi v nedávnej dobe kupovali auto, robili prepis auta alebo možno menili trvalý pobyt. Z tohto dôvodu im došlo zamietnutie, pretože ešte neboli nahodení do databázy. My spárujeme viacero databáz, napríklad s ministerstvom vnútra alebo políciou. V prípade, že daný človek ešte nie je zaradený do databázy, tým pádom ho systém nenašiel a preto bola registrácia zamietnutá,“ uviedla pre agentúru SITA Halašková.

Nepristúpia hneď k pokutám

Vedenie Petržalky v takýchto prípadoch odporúča prísť osobne na úrad alebo do registračného centra v nákupnom centre Aupark, kde aktualizujú žiadosť, obnovia registračný formulár a potom by malo prísť ďalšie vyrozumenie o schválení resp. zamietnutí registrácie.

Žiadateľ o registráciu by si mal prichystať pôvodný registračný kód, ktorý mu príde do mailu. S tým kódom je potrebné navštíviť Aupark alebo úrad, a po jeho oznámení zamestnancom títo práve na základe tohto kódu zistia, kde nastala chyba.

Aj napriek problémom pri registrácii neplánuje mestská časť presunúť účinnosť na neskorší dátum. Petržalský parkovací systém spustia 1. novembra, pričom v prvej fáze budú ľuďom dávané za stierače iba upozornenia a nepristúpia hneď k pokutám, aj z dôvodu systémových problémov pri registrácii. Až po opakovaných porušeniach pravidiel parkovacieho systému pristúpi mestská polícia k nasadzovaniu papúč a pokutám.

Overili pravosť dokumentov

V petržalskom parkovacom systéme je zaregistrovaných už viac ako 15 tisíc ľudí. Zo všetkých zaregistrovaných ľudí je viac ako 85 percent ľudí zaregistrovaných elektronicky. Veľká väčšina z tých, ktorí museli prísť osobne na miestny úrad, sú ľudia, ktorí využívajú služobné vozidlo na súkromné účely, pričom mestská časť si musela overiť pravosť dokumentov, ktoré to potvrdzujú.

So zmenami v parkovaní je spojený aj výrazný nárast počtu prihlásení sa na trvalý pobyt v Petržalke. V súčasnosti pribúda každý týždeň viac ako 300 ľudí, ktorí si prihlasujú trvalý pobyt do Petržalky. Okrem toho umožnila mestská časť prihlásiť sa aj na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo doposiaľ využilo približne 100 ľudí.

„V priestoroch miestneho úradu sú ľuďom k dispozícii pracovníci každý pracovný deň od 8:00 – 17:00 a rovnako tak aj v Auparku každý deň od 14:00 – 20:00. Oddelenie matriky má rovnako predĺžené pracovné hodiny každý deň od 8:00-17:00,“ dodala Halašková.