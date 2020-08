Pavol Jančovič: V rozumnej krajine postavia najprv kvalitné cesty, až potom výrobné a skladové prevádzky

Elektronický mýtny systém môže byť efektívnejší a výhodnejší, ak ho bude po novom prevádzkovať štát. Odpadne sprostredkovateľ a tiež rôzni „priživujúci“ sa poradcovia či právni zástupcovia.

Myslí si to bývalý prezident a stále člen prezídia Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom dopravno-logistickej spoločnosti TOPNAD, a. s., Topoľčany.

„Navyše, štát nebude musieť platiť nekonečné poplatky za akúkoľvek informáciu, ale má ju kedykoľvek k dispozícii, čo doposiaľ nebolo a nie je. Taktiež si vo vlastnej réžii vie urobiť akékoľvek zmeny v systéme bez platenia státisícov eur za takzvané zmenové konania,“ povedal Jančovič s tým, že štát sa musí správať maximálne zodpovedne a obozretne. V rozhovore odpovedal aj na ďalšie otázky o plánovaných zmenách v mýtnom systéme.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal informoval o možnosti dynamicky nastavovať sadzby mýta podľa času jazdy automobilov. Aký to má význam?

Žiadny. Už dnes sme povinní dodržiavať časové okná na nakládky, respektíve vykládky, a preto si nemôžeme dovoliť hocikedy odstaviť vozidlo na parkovisko. Hypoteticky, keby sme to chceli aj urobiť, napríklad, v rannej špičke na vjazde do Bratislavy z Trnavy, tak mi pán minister musí ukázať to miesto, kde môžem odstaviť kamión.

Od Zelenča pri Trnave nie je pre kamióny jediné záchytné parkovisko až po Bratislavu.

Ten, kto to vymyslel vie, že dopravcovia na Slovensku nemajú vybudované záchytné parkoviská a preto buď budú musieť jazdiť za zvýšené sadzby, respektíve improvizovať pri odstavovaní svojich vozidiel, čo môže výrazne narušiť cestnú premávku, ale najmä bezpečnosť ostatných cestujúcich. Krajiny, ktoré to uplatnili, to buď zrušili alebo aktuálne rušia, nakoľko sa len potvrdila, čo som už uviedol, teda nezmyselnosť tohto opatrenia pre verejnosť. Je to len opatrenie ako ešte viac zaťažiť dopravcov.

Trest pre tých, čo nemajú inú možnosť

Mýto by sa malo vyberať za prejazd vybranými intravilánmi pre tranzitnú dopravu. Autodopravcovia sa podľa ministra vyhýbajú plateným úsekom v snahe ušetriť. Je to nevyhnutné?

Štát by si mal v prvom rade uvedomiť, že Slovensko má absolútne zanedbanú cestnú infraštruktúru. My budeme omnoho radšej jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách ako úzkych cestách s prepadnutými krajnicami.

Naviac, absolútna väčšina vodičov sú zamestnanci , oni mýto neplatia, tak si vyberajú bezpečnú cestu. Obchádzať to nie je kadiaľ, všade sú ešte z čias pána ministra dopravy Figeľa zákazové značky. Taktiež väčšina mostov je v dezolátnom stave a preto ani tam, kde to je nevyhnutné, nemôžeme jazdiť, lebo havarijný stav mosta znamená automaticky zákaz nákladnej dopravy.

V rozumnej krajine budujú najprv kvalitnú cestnú infraštruktúru a až následne výrobné, skladové a iné prevádzky, len u nás je to naopak. Ako príklad poslúži nitriansky Jaguar, ktorý už dávno vyrába, ale doposiaľ sme neboli schopní k nemu dobudovať kompletnú cestnú sieť.

Nevalorizovať sadzby znamená síce ich nezvyšovanie, ale na strane druhej ďalšie spoplatnenie pre nás dopravcov bude znamenať vždy zvyšovanie nákladov (cien) za mýto.

Podľa mňa má pán minister nesprávne informácie, pretože to sú vozidlá, čo tam vykladajú, nakladajú, alebo majú sídlo. A opäť sa ukáže, že po zavedení spoplatnenia intravilánov by sa nič nezmenilo, len by sme potrestali práve tých, čo inú možnosť nemajú.

Skôr si myslím, že sa to najviac týka obchvatu Bratislavy, ale ani tu by som to nerobil minimálne do dobudovania nového prepojenia na Českú republiku z diaľnice D1, nakoľko opäť neexistuje alternatíva.

Prioritou boli zahraniční investori

Niektoré spoplatnené úseky majú byť v rámci optimalizácie predĺžené, čo môže ušetriť výdavky. Štát zároveň neplánuje valorizovať sadzby mýta najbližšie dva roky. Nakoľko vám to pomôže?

Každá pomoc je dobrá. Myslím si, že už dávno mohli byť mnohé úseky predĺžené, nakoľko sú častokrát zbytočne rozkúskované a na dopravcov to malo úplne minimálny vplyv. Profitovať z toho môže najmä štát, ktorý platí súkromnej spoločnosti za každý jeden úsek.

Čo sa týka neplánovania valorizácie, tak význam tohto slovného spojenia jednoznačne zabraňuje štátu aj akémukoľvek inému spoplatňovaniu. Nevalorizovať sadzby znamená síce ich nezvyšovanie, ale na strane druhej ďalšie spoplatnenie pre nás dopravcov bude znamenať vždy zvyšovanie nákladov (cien) za mýto.

Na krajských cestách druhej a tretej triedy, spoplatnených v súčasnosti nulovou sadzbou, nebudú dopravcovia mýto naďalej platiť. Nemala by za ich využívanie platiť aspoň tranzitná doprava?

Určite nie. Sú také zlé, že aj tak po nich nejazdí nikto okrem tých, čo nemajú inú možnosť.

Trnavský samosprávny kraj navrhuje, aby sa mýto platilo aj na cestách druhej a tretej triedy. Zdôvodňuje to tým, že po nich jazdia najmä tranzitujúce nákladné vozidlá, aby sa vyhli plateným úsekom. Tieto cesty na takú intenzitu dopravy nie sú stavané. Čo na to hovoríte?

V prvom rade by som chcel vidieť aspoň jedno kolaudačné rozhodnutie o tom, že keď uvedenú cestu stavebník odovzdával, či tam bolo uvedené „okrem nákladnej dopravy“.

Myslím, že som sa už jasne vyjadril. Kým nebudeme mať dostatok kvalitných ciest, tak jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že priority predchádzajúcich vlád boli zamerané na „dotiahnutie“ čo najväčšieho počtu zahraničných investorov, ktorí tu vyrábajú, dovážajú i odvážajú tovar.

Ale cestnú infraštruktúru si sem nepriniesli a my sme im ju zatiaľ ešte stále nevybudovali.