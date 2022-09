Pilotom Lufthansy sa 900-eurové navýšenie platov máli, chcú serióznu ponuku

Odbory zastupujúce pilotov nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa oznámili, že v stredu vstúpia do dvojdňového štrajku, pokiaľ spoločnosť v rámci rokovaní nepredloží „serióznu“ ponuku na zvýšenie miezd. Bol by to už druhý štrajk v priebehu týždňa po tom, ako piloti v piatok nenastúpili do práce, čo viedlo k zrušeniu stoviek letov.

Odborový zväz vyzval na navýšenie miezd v tomto roku 5,5 % a v budúcom roku 8,2 %. Piloti taktiež požadujú novú štruktúru platov a dovoleniek.

Letecká spoločnosť tvrdí, že tieto opatrenie by zvýšili jej personálne náklady o približne 40 % a zhruba 900 miliónov eur v priebehu dvoch rokov.

Namiesto toho ponúka jednorazové zvýšenie mzdy o 900 eur, čo predstavuje 5-percentné zdvihnutie mzdy v prípade starších pilotov a 18-percentný nárast u začínajúcich pilotov.