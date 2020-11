Plány o ukončení tendra na dostavbu D1 sú ohrozené. Tunel Višňové sa môže stať pomníkom nekompetentných, tvrdí expert

Plány o ukončení tendra a výber zhotoviteľa na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové do konca tohto roka sú ohrozené. Dôvodom je časová tieseň. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž stále neukončila súťažný dialóg s troma stavebnými združeniami, ktoré chcú získať zákazku za 261 miliónov eur bez DPH.

Podľa informácií portálu NašaDoprava.sk by sa mali ponuky uchádzačov otvárať až v polovici decembra. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej tvrdí, že ukončenie tendra a podpis zmluvy s úspešným uchádzačom do konca tohto roka nie sú reálne. Rovnako za nereálne považuje aj dokončenie úseku D1 do troch rokov.

Pochybnosti o ukončení tendra

Podľa Mateja je výber úspešného uchádzača predbežne plánovaný na 8. januára, podpis zmluvy o dielo 19. januára a stavenisko by malo byť odovzdané vybranému zhotoviteľovi 25. januára 2021. Po vyhlásení víťaza tendra však podľa experta možno očakávať námietky neúspešných účastníkov, čím sa oddiali skutočný začiatok dostavby.

Zásadné podcenenie prípravy tendra na dostavbu tohto úseku nastalo ešte v minulom roku, teda za pôsobenia bývalej vlády a vedenia NDS. Zhodli sa na tom Matej aj prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Šéf IDH poznamenal, že po ukončení spolupráce s pôvodným zhotoviteľom – spoločnosťami Salini Impregilo a Dúha – nekonali hneď a nezabezpečili odovzdanie stavby tak, aby štát mohol pripraviť súťaž na dostavbu diaľnice. Rozdelenie stavby na viaceré časti považuje za zlé rozhodnutie.

„Každý mesiac neskoršieho nástupu nového zhotoviteľa na pokračovaní stavby má negatívny vplyv na technický stav rozostavaného diela a potenciálne zvyšuje objektívne nutné náklady na sanáciu degradovaných častí diela,“ dodal Kováčik.

Diaľničiari chcú mať súťaž uzavretú do konca roka

Prezident ZSPS na rozdiel od Mateja verí, že NDS dodrží svoje prísľuby. Súčasné vedenie podľa neho pre to robí maximum. Napriek krátkosti času aj diaľničiari hovoria, že súťaž ukončia podľa zámeru do konca tohto roka. Pôvodne dovtedy chceli mať už uzavretý kontrakt so zhotoviteľom.

Ako povedala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, momentálne prebieha tretie kolo súťažného dialógu verejného obstarávania, ktoré slúži na to, aby súťažiaci priebežne komunikovali technické riešenia, aj za účelom optimalizácie nákladov.

„Naďalej platí, že ambíciou Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejného obstarávateľa je mať predložené cenové ponuky a uzavrieť súťaž do konca roka 2020,“ dodala Žgravčáková s tým, aby uvedený úsek mohol byť daný do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023.

Hrozí dostavba za vlastné peniaze

Prezident ZSPS predpokladá, že v prípade profesionálnej koordinácie zo strany NDS je plánovaný termín dokončenia úseku s tunelom Višňové možný.

„Veľmi bude záležať aj na efektívnej spolupráci objednávateľa (NDS) s vybranými zhotoviteľmi na všetky časti úseku, vrátane technológie tunela, strediska správy a údržby diaľnice Lietavská Lúčka, odpočívadiel,“ zároveň doplnil Kováčik.

Rok 2023 je dôležitý pre to, že stavba má byť spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie (EÚ), pričom tie možno v končiacom sa programovom období 2014 – 2020 ešte využiť práve do konca roka 2023. Ak by diaľnicu dovtedy nestihli dokončiť, Slovensko môže mať problémy so zabezpečením financovania.

V návrhu Partnerskej dohody SR a EÚ na roky 2021 – 2027, ktorý predstavilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podľa riaditeľa IDH nie je o použití európskych peňazí na dostavbu tejto stavby zmienka. „Preto očakávam, že tak ako som už niekoľkokrát dozadu upozorňoval, že nám hrozí dostavba tohto úseku za vlastné peniaze,“ podotkol Matej.

Na pozastavenej stavbe diaľnice je podľa neho naviac veľmi veľa rizík, ktoré tento termín ohrozujú. Riaditeľ IDH si myslí, že banský úrad môže vyhlásiť v rozostavanom tuneli Višňové havarijný stav. Tunel je totiž banské dielo a preto sa neho vzťahujú aj banské zákony.

„Keďže nikto nevie, ako chcú kompetentní skĺbiť dostavbu tunela v rámci tohto súťažného dialógu so súťažou na dodávku technológie tunela (vetranie, protipožiarna ochrana, svetelná signalizácie…), tak reálne hrozí, že z Višňového sa stane pomník nekompetentných vedení ministerstva dopravy a NDS v predchádzajúcich rokoch,“ uzavrel Matej.