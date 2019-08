Po horúčavách netreba zabúdať na kontrolu auta, dôležitý je tlak v pneumatikách aj stav bŕzd

Slovenskí motoristi by nemali po horúčavách zabúdať na kontrolu svojho auta. Odborníci motoristom odporúčajú pri tropických teplotách a celodennom intenzívnom slnečnom žiarení dať si skontrolovať najmä tlak v pneumatikách.

„Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám,“ uviedol prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách podľa neho obzvlášť netreba zanedbávať. Podhustené, rovnako tak aj prehustené pneumatiky môžu mať totiž negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a hospodárnosť jazdy.

„Po extrémnych teplotných výkyvoch by vodiči mali pred cestou skontrolovať tlak pri normálnej vonkajšej teplote. Zároveň by nemali zabudnúť ani na kontrolu tlaku v rezerve, keďže človek nikdy nevie, kedy ju môže potrebovať,“ zdôraznil Vaněček.

Prehriatie brzdovej kvapaliny

Motoristi by si mali po extrémnych horúčavách naplánovať cestu do autoservisu aj na preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým podľa Vaněčka viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny.

„Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium. Keďže klimatizácia bola v posledných mesiacoch pravdepodobne v prevádzke každý deň, mala by byť jej kontrola taktiež na programe dňa,“ uzavrel Vaněček.