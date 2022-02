Po pešej zóne v Nitre môžu dočasne jazdiť cyklisti, musia však byť ohľaduplní

Po pešej zóne v Nitre budú môcť v tomto roku jazdiť aj cyklisti. Mesto Nitra získalo povolenie Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre pre cyklistov na skúšobnú dobu do konca roka. Ak by cyklisti jazdili po pešej zóne bezpečne, z dočasného by sa podľa primátora Mareka Hattasa mohlo stať trvalé riešenie.

Mesto Nitra podľa primátora Hattasa pripraví informačnú kampaň, v ktorej bude apelovať, aby cyklisti upravili spôsob jazdy v tejto časti mesta a boli ohľaduplnejší k chodcom, rodičom s kočíkmi či deťom. „Aj s prevádzkarmi zdieľaných kolobežiek máme jasnú dohodu, že na pešej zóne musia mať zníženú rýchlosť,“ podotkol primátor.

Spoločné cestičky

Pešia zóna bude po osadení príslušných dopravných značiek spoločným chodníkom pre chodcov aj cyklistov. „Bude fungovať podobne, ako v súčasnosti fungujú spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov v iných častiach mesta, kde je zdieľaný pohyb cyklistov a chodcov. To znamená, že cyklisti budú môcť využívať celú šírku pešej zóny,“ hovorí dopravný inžinier Radovan Slávik.

Nitra teda nešla cestou vyznačenia koridoru pre cyklistov, pretože tí by podľa Slávika mohli nadobudnúť pocit, že v ňom môžu ísť neobmedzene rýchlo, a na druhej strane chodci by si neuvedomovali, že je to pás, do ktorého nemajú vstupovať. Šance na kolízie by pri takomto riešení boli podľa neho väčšie.

Iná cesta ako Trnava

Nitra sa v prípade cyklistov na pešej zóne vydala inou cestou, ako napríklad Trnava, ktorá je známa veľkou ústretovosťou k nemotorovým účastníkom dopravy.

V Trnave po rokoch zakázali vjazd cyklistom na pešiu zónu v júni 2020. V prípade porušenia zákazu hrozí osobe, ktorá sa priestupku dopustila, pokuta v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.