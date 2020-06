Letecká doprava na Slovensku ožíva, aerolinky spúšťajú lety do obľúbených letných destinácii

Letiská v Bratislave a Košiciach po troch mesiacoch začínajú v pondelok opäť vybavovať lety na prvých pravidelných linkách. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air od 15. júna obnovuje prevádzku pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Sofie a České aerolínie zas pravidelné lety medzi Prahou s Košicami.

Pristálo prvé lietadlo zo Sofie

Umožnilo to otvorenie hraníc a uvoľnenie cestovania s vybranými devätnástimi krajinami Európy. Na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov platia upravené epidemiologické opatrenia.

Lietadlo Wizz Air Airbus A321 zo Sofie pristálo na bratislavskom letisku už v pondelok ráno, do bulharskej metropoly plánuje odletieť popoludní o 14:45.

Obnovená pravidelná linka z Bratislavy do Sofie bude podľa bratislavského letiska fungovať v júni trikrát, od júla štyrikrát týždenne.

ČSA obnovili linku Praha – Košice

Let Českých aerolínií z Prahy do Košíc má plánovaný prílet v pondelok o 13:45 a odlet do českej metropoly o 14:30.

Český dopravca bude na tejto trase lietať trikrát v týždni – v pondelok, stredu a piatok. Na linke bude podľa košického letiska využívať lietadlo typu ATR pre 64 cestujúcich, frekvenciu letov postupne zvýši a návrat na pôvodnú úroveň trinásť letov za týždeň predpokladajú od 1. septembra.

Sezónne letecké linky

Od druhej polovice júna má pravidelné sezónne letecké linky naplánované z Bratislavy aj Smartwings. Využívajú ich cestovné kancelárie aj individuálni cestovatelia.

Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali z Letiska M. R. Štefánika smerovať letecké linky dopravcu na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Zakynthos a Korfu, do bulharského Burgasu či do Larnaky na Cypre.

Letecky už aj do Grécka či na Maltu

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje začať lietať z Bratislavy od júla – do Burgasu, do Pafosu na Cypre, ako aj do gréckej Solúni (Thessaloniki) a na ostrov Korfu.

Írsky dopravca plánuje obnoviť lety do gréckej metropoly Atény a na ostrov Malta chce začať lietať od zimného letového poriadku koncom októbra.

Rakúska spoločnosť Austrian Airlines plánuje obnoviť pravidelnú linku medzi Košicami a Viedňou 22. júna.

Prevádzkovať ju bude štyrikrát týždenne – lety z Košíc do Viedne zabezpečí v pondelok popoludní, vo štvrtok ráno a popoludní a v sobotu ráno, z Viedne do Košíc v pondelok popoludní, v stredu večer, vo štvrtok popoludní a v piatok večer.

Frekvencia letov sa postupne zvýši

Očakáva sa, že na jeseň zvýši frekvenciu na pôvodných trinásť letov v týždni. Obnovenie leteckých spojení spoločností LOT, Ryanair a Wiz Air podľa košického letiska závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu o uvoľnení osobnej dopravy do Poľska a Veľkej Británie.

Letisko Poprad – Tatry zatiaľ počíta s prvými charterovými letmi do Bulharska od začiatku júla. „Na základe dopytu verejnosti sa cestovné kancelárie čoskoro rozhodnú i o ostatných dovolenkových destináciách,“ informuje letisko na svojom portáli.

Lety medzi SR a Veľkou Britániou a Tureckom zatiaľ nie sú povolené v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie v týchto krajinách. Linka Wizz Air z Popradu do Londýna – Lutonu je pozastavená minimálne do 21. júna.

Prísne opatrenia na letisku

Základným pravidlom pri dodržiavaní hygienických podmienok na letiskách podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom či šatkou v priestoroch letiska. Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk.

Uprednostňuje sa bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny, ako aj bezhotovostný predaj na palube lietadla. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne dvojmetrový odstup v rade stojacich osôb.

Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenia platí pre každý let.

Zároveň každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav.

Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.