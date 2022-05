Počas leta národný dopravca vypraví špeciálne vlaky, odvezú vás na rôzne zaujímavé miesta Slovenska

Domáci cestovný ruch aj počas tohtoročnej letnej sezóny podporia sezónne vlaky na linkách, na ktorých bežne nejazdia. Návštevníkov prepravia k prírodným zaujímavostiam, historickým a kultúrnym pamätihodnostiam či na cyklistické výlety v rôznych regiónoch Slovenska.

Vlakom do atraktívnych destinácií

Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) ide o spoločný projekt organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) a oblastných organizácií cestovného ruchu.

Letné sezónne vlaky sú financované mimo zmluvy medzi rezortom dopravy a národným vlakovým dopravcom o osobnej železničnej doprave vo verejnom záujme.

„Sú to špeciálne vlaky, ktoré jazdia do atraktívnych destinácií. Majú podporiť návštevnosť a atraktivitu regiónov,“ informoval na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina). „Je to ucelený produkt cestovného ruchu,“ upozornil.

Podpora cestovného ruchu

Popri samotnej vlakovej doprave budú môcť turisti využiť kyvadlové autobusy, prípadne bicykle a sprievodný program v jednotlivých lokalitách a okolí. „Takto má vyzerať podpora cestovného ruchu,“ dodal minister dopravy s tým, že vždy sa dá robiť viac.

Turisti sa budú môcť vlakmi previezť zo Zvolena do Banskej Štiavnice a odtiaľ autobusom do okolia k jazeru Počúvadlo či do Svätého Antona. Zo Zvolena budú vlaky premávať aj do Štúrova a cez Banskú Bystricu a Horehronie do obce Mlynky pri Slovenskom raji.

Z Trnavy sa bude dať po železnici cestovať cez Smolenice do Brezovej pod Bradlom. Striedavo z Košíc a Prešova sa môžu návštevníci vybrať do Banskej Bystrice, z Košíc do Starej Ľubovne, Bardejova, ako aj do Rožňavy, Revúcej či Muráňa, z Prešova zas do Humenného a Stakčína.