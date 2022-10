Počas zimy sa z bratislavského letiska dostanete do obľúbených destinácii, na zozname pribudli aj spojenia do exotických krajín

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave bude možné v zimnej letovej sezóne 2022/23 letieť na takmer dvadsiatich pravidelných linkách najmä v Európe. Cestujúci budú mať k dispozícii aj charterové lety do viacerých exotických destinácií.

Počas zimy do exotických destinácií

Zimný letový poriadok na najbližších päť mesiacov platí od nedele 30. októbra 2022 do 25. marca 2023, mení sa dvakrát ročne spolu so zmenou času.

Dopravca Ryanair, ktorý zabezpečuje najviac pravidelných letov z bratislavského letiska, bude v tomto období lietať z Bratislavy do tureckého Dalamanu, na jeden z Kanárskych ostrovov Lanzarote, na Maltu, do Ríma na letisko Ciampino, na letisko Miláno – Bergamo, ako aj do Sofie a Solúna.

Prevádzkuje aj linky na letisko Londýn – Stansted, do Dublinu, Edinburghu, Manchestru, na letiská Leeds Bradford a Brusel – Charleroi, do Kodane a Eindhovenu.

Dubaj či Omán na dosah

Počas zimnej sezóny spoločnosť Smartwings lieta zo slovenskej metropoly na pravidelnej linke do Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

Popri tom zabezpečí aj charterové lety do exotických destinácii – do Ománu, Senegalu, na Kapverdské ostrovy a ostrov Zanzibar. Do egyptského letoviska Hurghada bude lietať Air Cairo. Aerolinky Wizz Air tradične lietajú na londýnske letisko Luton a do Skopje.