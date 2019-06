Pod Dunajom má vzniknúť cesta pre autá aj chodcov, prebudujú otvory na odvádzanie priesakových vôd

VOJKA NAD DUNAJOM 17. júna (WebNoviny.sk) – Štátny podnik Vodohospodárska výstavba už má platné územné rozhodnutie pre projekt cesty pod Dunajom pre autá, cyklistov a chodcov, cez otvory, ktoré boli pôvodne určené na odvádzanie priesakových vôd.

V najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa a zároveň odštartuje proces majetkoprávneho vysporiadania. Obyvatelia obcí z oboch brehov Vodného diela Gabčíkovo by prvýkrát mohli prejsť dopravným tunelom pod Dunajom už v roku 2022.

Riešenie problému prepravy medzi brehmi

Ako informovalo ministerstvo životného prostredia, verejné obstarávanie na prebudovanie priepustu v štvrtom kilometri prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo ráta so sumou 25 miliónov eur.

Ak by celý proces verejného obstarávania prebehol bez prieťahov a stavebné práce by začali na budúci rok, tak prejazd prvých vozidiel by mohol byť skutočnosťou už v roku 2022. Územné rozhodnutie je právoplatné od 23. apríla, odkedy odštartoval aj proces majetkovoprávneho usporiadania dotknutých pozemkov.

„Naším cieľom je zaistiť stabilnú komfortnú dopravu obyvateľom. A kým pred dvoma rokmi išlo o predstavu, dnes môžem povedať: Ideme na to,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého obyvatelia obcí pri Dunaji už pridlho čakali na riešenie problému prepravy medzi brehmi.

Projekt je bezpečný

„Na projekte spolupracovali okrem našich odborníkov z Vodohospodárskej výstavby aj organizácie štátnej správy, samosprávy, projektanti a v neposlednom rade Slovenská technická univerzita, ako aj ďalší odborníci, ktorí odviedli poriadny kus práce. Zanalyzovali stav otvorov, ako aj možné riziká, a výsledky dokázali, že projekt je nielen realizovateľný, ale aj bezpečný,“ informoval generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera. Prebudované budú dva z piatich otvorov pod Dunajom, jeden bude určený pre osobné autá, druhý pre cyklistov a chodcov.

Priepust, ktorý je situovaný v kilometri 4.0 prívodného kanála a slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja, má päť otvorov.

Už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj merania v rokoch 1992-2017, ako aj hydraulické posúdenie z roku 2018.