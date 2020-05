Od pondelka 1. júna bude čiastočne uzavretý podjazd Lučivná v úseku diaľnice D1 Važec-Mengusovce. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove prostredníctvom statusu na sociálnej sieti. Dôvodom uzávery bude vykonávanie opravných prác na danom úseku.

Práce by mali trvať do nedele, 14. júna do 17:00. Polícia žiada vodičov, aby pri prechádzaní daným úsekom dodržiavali pravidlá cestnej premávky a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.